Байден подписал отмену на год пошлины для украинской стали

"Сталелитейная промышленность Украины серьезно подорвана неоправданной, неспровоцированной, упорной и бессовестной войной Российской Федерации против Украины. Ожидается, что значительный сбой в производстве стали в Украине сократит общий объем производства стали в Украине, а также объем стали, импортируемой в Соединенные Штаты из Украины", – говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что в 2021 году этот импорт составлял менее 1% всего импорта стали в Соединенные Штаты, но в то же время сталелитейная промышленность исторически была важна для Украины, и потому обе страны заинтересованы в сохранении этой отрасли "в качестве спасательного круга, пока страна восстанавливается".

Поэтому Байден, учитывая нарушение способности Украины производить сталь и текущие дискуссии по безопасности, решил на год приостановить действие 25-процентной пошлины, установленной на сталь в 2018 году администрацией предыдущего президента Дональда Трампа.

Изменения начнут действовать с 1 июня.