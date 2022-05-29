Байден подписал отмену на год пошлины для украинской стали

"Сталелитейная промышленность Украины серьезно подорвана неоправданной, неспровоцированной, упорной и бессовестной войной Российской Федерации против Украины. Ожидается, что значительный сбой в производстве стали в Украине сократит общий объем производства стали в Украине, а также объем стали, импортируемой в Соединенные Штаты из Украины", – говорится в сообщении.
В Белом доме подчеркнули, что в 2021 году этот импорт составлял менее 1% всего импорта стали в Соединенные Штаты, но в то же время сталелитейная промышленность исторически была важна для Украины, и потому обе страны заинтересованы в сохранении этой отрасли "в качестве спасательного круга, пока страна восстанавливается".
Поэтому Байден, учитывая нарушение способности Украины производить сталь и текущие дискуссии по безопасности, решил на год приостановить действие 25-процентной пошлины, установленной на сталь в 2018 году администрацией предыдущего президента Дональда Трампа.
Изменения начнут действовать с 1 июня.
О начале переговоров об отмене Соединенными Штатами пошлин на украинскую сталь сообщила в ноябре 2021 года первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Решение об отмене пошлин на сталь США приняли 10 мая.
Отменили пошлины для Украины также Канада, ЕС и Великобритания.