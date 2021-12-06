Беларусь в ответ на санкции запретила ввоз товаров из Европы и США

Постановление о запрете на ввоз товаров в Беларусь будет подписано в кратчайшие сроки, заявили в МИД страны Фото: МИД Беларуси / Facebook

"Правительство Беларуси приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки", – сказано в заявлении.

Также расширены списки лиц, въезд которых нежелателен из-за "дискриминации белорусских официальных лиц".

"Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией", – отметили в белорусском МИД.