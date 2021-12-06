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Беларусь в ответ на санкции запретила ввоз товаров из Европы и США

Постановление о запрете на ввоз товаров в Беларусь будет подписано в кратчайшие сроки, заявили в МИД страны
Постановление о запрете на ввоз товаров в Беларусь будет подписано в кратчайшие сроки, заявили в МИД страны
Фото: МИД Беларуси / Facebook

Правительство Беларуси запретило ввоз на территорию страны ряда товаров из стран, применивших санкции против режима называющего себя президентом этой страны Александра Лукашенко. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба белорусского МИД.

"Правительство Беларуси приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки", – сказано в заявлении.

Также расширены списки лиц, въезд которых нежелателен из-за "дискриминации белорусских официальных лиц".

"Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией", – отметили в белорусском МИД.

Контекст:

2 декабря 2021 года США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси.

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает "Немецкая волна", оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало "жесткий асимметричный ответ" на санкции ЕС, заявив, что страну "демонизируют".

5 декабря премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что власти Беларуси намерены объявить об ответных мерах на пятый пакет санкций европейских стран и США уже на этой неделе

Теги: США, Беларусь, Великобритания, Александр Лукашенко, Канада, санкции, экономика, торговля, Евросоюз
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