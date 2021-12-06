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Беларусь подготовила ответ на западные санкции, но обещает "не задействовать весь арсенал"

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Головченко: Против нас развязана экономическая война или гибридная война
Головченко: Против нас развязана экономическая война или гибридная война
Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Власти Беларуси на этой неделе намерены объявить об ответных мерах на пятый пакет санкций европейских стран и США. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" 5 декабря.

"Решения в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней", – сказал он.

Он пообещал "адекватный" и "симметричный" ответ. При этом, по словам Головченко, речь идет лишь о части ответных санкций.

"Мы ни на кого не нападали. Но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, эти действия безответными не останутся. Меры будут приняты абсолютно адекватные. Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны", – заявил премьер Беларуси.

Контекст:

2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси.

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает "Немецкая волна"оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Министерство иностранных дел Беларуси пообещало "жесткий асимметричный ответ" на санкции ЕС, заявив, что страну "демонизируют".

Теги: Беларусь, санкции, экономика, Роман Головченко
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