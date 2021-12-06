Беларусь подготовила ответ на западные санкции, но обещает "не задействовать весь арсенал"

Головченко: Против нас развязана экономическая война или гибридная война Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

"Решения в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней", – сказал он.

Он пообещал "адекватный" и "симметричный" ответ. При этом, по словам Головченко, речь идет лишь о части ответных санкций.

"Мы ни на кого не нападали. Но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, эти действия безответными не останутся. Меры будут приняты абсолютно адекватные. Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны", – заявил премьер Беларуси.