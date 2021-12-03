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Лукашенко: Мы никогда не станем Украиной

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Лукашенко: У нас собственное видение наших перспектив
Лукашенко: У нас собственное видение наших перспектив
Фото: president.gov.by

Страны Запада требовали от Беларуси, чтобы она стала такой же демократической, как Украина. Об этом заявил считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, сообщила 3 декабря пресс-служба президента Беларуси.

По его словам, Беларусь оказалась в центре "глобального противостояния, которое сейчас развернулось между Западом и Россией". При этом он утверждает, что все стороны продолжают вести переговоры между собой.

"Вы не думайте, что вот мы воюем, воюем и нет никаких контактов, мы не видим, они нам не говорят ничего, мы не отвечаем. У нас есть каналы, по которым мы разговариваем", – отметил Лукашенко.

Он сказал, что Запад перешел к жестким требованиям и ультиматумам.

"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", – заявил Лукашенко.

Лукашенко 30 ноября в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о намерении посетить оккупированный Крым и сказал, что после "референдума" полуостров стал "де-юре российским".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его заявление "потоком сознания" и обещал, что Украина будет "действовать по полной программе", если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией.

1 декабря Лукашенко заявил, что будет делать все, чтобы Украина стала "нашей". По его словам, если Украина будет вести себя "враждебно" по отношению к Российской Федерации, Беларусь станет на сторону РФ.

Контекст:

2 декабря США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси.

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает "Немецкая волна"оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко
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