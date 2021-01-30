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Белорусских солдат готовят к отправке в Сирию. Им обещают платить около $2 тыс. в месяц – инициативa BYPOL

Инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL сообщила, что офицеры, узнавшие об отправке на патрулирование территории Сирии, пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения.

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В сирийской войне участвует Россия
В сирийской войне участвует Россия
Фото: ЕРА

Военнослужащих Беларуси собираются отправить в Сирию, чтобы они патрулировали территории страны. Об этом сообщила 30 января инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL в Telegram.

Узнавшие об этом офицеры сейчас пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения. Так, майор Игорь Гиль, который должен был стать командиром миротворческой роты, пытается перевестись в штаб, но пока безуспешно, указали сотрудники инициативы.

По сведениям BYPOL, за службу в Сирии контрактникам обещают платить около $2 тыс. в месяц.

"Для сравнения в России и Французском иностранном легионе за командировки в зону боевых действий, зачастую намного менее интенсивные, чем в Сирии, платят в разы больше", – уточнили бывшие военные.

Командование cил специальных операций через своих идеологов уже начало активную пропагандистскую компанию по вербовке в миротворцы солдат-срочников.

"Поскольку вся идеология в ССО построена на примерах героических боев ВДВ и других элитных подразделений СССР и России, то часть солдат из ССО поддаются вербовке", – сообщило BYPOL.

В 2019 году на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что Минск не намерен посылать в Сирию свой воинский контингент. "Лезть в Сирию с иранцами, американцами, турками и россиянами желания особого у Беларуси нет", – цитировало белорусского лидера агентство "Интерфакс".

Он также обращал внимание, что конституция республики не позволяет посылать военный контингент в другие страны.

В Сирии боевые действия продолжаются с 2011 года. В разное время в них участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".

В сирийском конфликте участвует Россия, стратегический союзник Беларуси. Она выступает на стороне правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2015 года. Россия поставляет оружие правительственным войскам и поддерживает их ударами с воздуха. Кремль утверждает, что Россия в Сирии воюет с "Исламским государством" и другими террористическими исламистскими группировками.

Теги: Россия, Беларусь, Сирия, военные, ВДВ, миротворцы, ССО, война в Сирии, силовики
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