Белорусских солдат готовят к отправке в Сирию. Им обещают платить около $2 тыс. в месяц – инициативa BYPOL

Инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL сообщила, что офицеры, узнавшие об отправке на патрулирование территории Сирии, пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения.

Военнослужащих Беларуси собираются отправить в Сирию, чтобы они патрулировали территории страны. Об этом сообщила 30 января инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL в Telegram.

Узнавшие об этом офицеры сейчас пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения. Так, майор Игорь Гиль, который должен был стать командиром миротворческой роты, пытается перевестись в штаб, но пока безуспешно, указали сотрудники инициативы.

По сведениям BYPOL, за службу в Сирии контрактникам обещают платить около $2 тыс. в месяц.

"Для сравнения в России и Французском иностранном легионе за командировки в зону боевых действий, зачастую намного менее интенсивные, чем в Сирии, платят в разы больше", – уточнили бывшие военные.

Командование cил специальных операций через своих идеологов уже начало активную пропагандистскую компанию по вербовке в миротворцы солдат-срочников.

"Поскольку вся идеология в ССО построена на примерах героических боев ВДВ и других элитных подразделений СССР и России, то часть солдат из ССО поддаются вербовке", – сообщило BYPOL.

В 2019 году на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что Минск не намерен посылать в Сирию свой воинский контингент. "Лезть в Сирию с иранцами, американцами, турками и россиянами желания особого у Беларуси нет", – цитировало белорусского лидера агентство "Интерфакс".

Он также обращал внимание, что конституция республики не позволяет посылать военный контингент в другие страны.