Блинкен второй раз за месяц встретился с высокопоставленным китайским дипломатом

Блинкен и Ван И провели "откровенные и конструктивные дискуссии", сообщили в Госдепе США Фото: EPA

В сообщении указано, что встреча "была частью текущих усилий по поддержанию открытых каналов связи для разъяснения интересов США по широкому кругу вопросов и ответственного управления конкуренцией за счет снижения риска неправильного восприятия и просчета".

"Это то, чего мир ожидает от США и КНР", – добавили в Госдепе.

Блинкен и Ван И провели "откровенные и конструктивные дискуссии" по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

"Госсекретарь подчеркнул важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Госсекретарь использовал встречу для продвижения интересов и ценностей США, чтобы напрямую выразить озабоченность, разделяемую Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами в отношении действий КНР, и выступил за прогресс в решении транснациональных проблем, которые затрагивают людей в Соединенных Штатах, КНР и во всем мире. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут продвигать свое видение свободного, открытого и основанного на правилах международного порядка", – говорится в сообщении.

Стороны договорились поддерживать открытые каналы связи в предстоящие недели и месяцы, добавили в Госдепе.

Предыдущая встреча Блинкена и Ван И состоялась 19 июня. Госсекретарь сообщал, что они обсудили "ряд двусторонних и глобальных вопросов, которые затрагивают людей дома и во всем мире".