Блинкен второй раз за месяц встретился с высокопоставленным китайским дипломатом

В сообщении указано, что встреча "была частью текущих усилий по поддержанию открытых каналов связи для разъяснения интересов США по широкому кругу вопросов и ответственного управления конкуренцией за счет снижения риска неправильного восприятия и просчета".
"Это то, чего мир ожидает от США и КНР", – добавили в Госдепе.
Блинкен и Ван И провели "откровенные и конструктивные дискуссии" по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов.
"Госсекретарь подчеркнул важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Госсекретарь использовал встречу для продвижения интересов и ценностей США, чтобы напрямую выразить озабоченность, разделяемую Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами в отношении действий КНР, и выступил за прогресс в решении транснациональных проблем, которые затрагивают людей в Соединенных Штатах, КНР и во всем мире. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут продвигать свое видение свободного, открытого и основанного на правилах международного порядка", – говорится в сообщении.
Стороны договорились поддерживать открытые каналы связи в предстоящие недели и месяцы, добавили в Госдепе.
Предыдущая встреча Блинкена и Ван И состоялась 19 июня. Госсекретарь сообщал, что они обсудили "ряд двусторонних и глобальных вопросов, которые затрагивают людей дома и во всем мире".
Визит Блинкена в Пекин проходил 18–19 июня. Он стал первым госсекретарем США, встретившимся с китайским лидером с 2018 года. Reuters писало, что эти переговоры могут способствовать проведению встречи между Си Цзиньпином и Байденом. Глава Белого дома ожидает, что такая встреча может состояться в ближайшие месяцы.
По итогам встречи лидер КНР заявил, что "обе стороны добились прогресса и достигли соглашения по некоторым конкретным вопросам". Глава Госдепа отмечал, что США получили заверения от Китая, что он не предоставляет и не будет предоставлять летальную помощь России для использования в агрессии против Украины. Также Блинкен сказал, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогут ему защитить себя.