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Большинство японцев против проведения Олимпийских игр летом

35,3% опрошенных японцев высказались за отмену Токийских игр, а 44,8% заявили, что игры следует снова отложить, согласно опросу японского агентства Kyodo News.

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Олимпийские игры должны были пройти в Японии летом 2020 года, но их перенесли из-за пандемии
Олимпийские игры должны были пройти в Японии летом 2020 года, но их перенесли из-за пандемии
Фото: EPA

Около 80% жителей Японии считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на лето, нужно или отменить, или еще раз перенести в связи с пандемией. Об этом свидетельствуют результаты опроса японского агентства Kyodo News, опубликованные 10 января.

35,3% опрошенных высказались за отмену Токийских игр, а 44,8% заявили, что их следует снова отложить. 

Как отмечает агентство, в опросе принял участие 1041 человек.

Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Перенос Олимпийских игр на 2021 год повлиял на подготовку 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев. Финансовые потери от переноса Олимпийских игр оценивали в $5,8 млрд.

Глава Национального олимпийского комитета Бельгии Пьер-Оливье Беккерс в июне заявил, что Олимпиада или пройдет в 2021 году, или не состоится вовсе.

Теги: Япония, соцопрос, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, коронавирус
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