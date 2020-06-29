Борис Джонсон заявил, что британцам необходимо худеть

Об этом он заявил 29 июня в эфире Times Radio.
По словам Джонсона, раньше он занимал "очень либертарианскую позицию" в отношении проблемы избыточного веса, однако пандемия коронавируса заставила его изменить точку зрения (лишний вес вызывает проблемы с давлением, что является одним из факторов риска при COVID-19).
По словам премьера, статистика свидетельствует, что подданные Великобритании значительно чаще испытывают проблемы с ожирением, чем граждане других европейских государств. Он заявил, что правительство должно пытаться решить проблему избыточного веса как серьезной проблемы со здоровьем.
О каких конкретных мерах идет речь, Джонсон не уточнил.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".