Борис Джонсон заявил, что британцам необходимо худеть

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что правительство должно вмешаться для решения проблемы избыточного веса у граждан Соединенного Королевства.

Об этом он заявил 29 июня в эфире Times Radio.

По словам Джонсона, раньше он занимал "очень либертарианскую позицию" в отношении проблемы избыточного веса, однако пандемия коронавируса заставила его изменить точку зрения (лишний вес вызывает проблемы с давлением, что является одним из факторов риска при COVID-19).

По словам премьера, статистика свидетельствует, что подданные Великобритании значительно чаще испытывают проблемы с ожирением, чем граждане других европейских государств. Он заявил, что правительство должно пытаться решить проблему избыточного веса как серьезной проблемы со здоровьем.

О каких конкретных мерах идет речь, Джонсон не уточнил.