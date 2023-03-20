Британия подписала с Украиной соглашение о цифровой торговле

Подписанное соглашение открывает путь к новой эре современной торговли между Британией и Украиной, заявила министр бизнеса и торговли Великбритании Фото: depositphotos.com

В британском правительстве отметили, соглашение поддержит экономику Украины и значительно расширит торговые и инвестиционные отношения между Великобританией и Украиной.

Министерство бизнеса и торговли Великобритании приняло нескольких украинских чиновников, а также 200 представителей британского и международного бизнеса и официальных лиц. Ведомство организовало конференцию "Путь к восстановлению Украины", на которой обсудили участие британского бизнеса в будущих проектах по восстановлению Украины.

Министр бизнеса и торговли Великбритании Кеми Баденох заявила, что подписанное сегодня соглашение открывает путь к новой эре современной торговли между Британией и Украиной.

"Мы также продолжаем действие беспошлинной торговли на импорт из Украины до начала 2024 года, предоставляя крайне необходимую поддержку украинскому бизнесу. Эти инициативы помогут защитить рабочие места, средства к существованию и семьи сейчас и в послевоенном будущем Украины", – сказала она.

Украина и Великобритания согласовали соглашение в ноябре 2022 года. В частности, соглашение предусматривает неприменение пошлин (но свободу налогообложения) в цифровой торговле, поддержание общей законодательной рамки для электронных трансакций, заключение контрактов электронным способом, электронную идентификацию, безбумажную торговлю, защиту персональной информации и так далее.