Британские депутаты планируют посетить Тайвань – СМИ

Источники журналистов сообщают, что поездка изначально была запланирована на начало этого года, но была отложена из-за того, что один из членов делегации дал положительный результат на COVID-19.

По словам собеседников издания, эта поездка призвана продемонстрировать поддержку Великобританией демократически управляемого острова, который Китай считает своей территорией.

Неясно, встретится ли британская делегация с президентом Тайваня Цай Инвэнь. По словам источников, детали поездки прорабатываются, в том числе даты визита. В прошлом тайваньский лидер лично принимал делегации Европейского парламента и членов сенатов США и Чехии.

Как отмечает The Guardian, этот шаг является еще одним признаком того, что Лондон укрепляет свои связи с Тайванем, поскольку теперь он рассматривает Китай как долгосрочную угрозу для Великобритании. Официально Великобритания продолжает придерживаться своей "политики единого Китая", которая признает Пекин единственным законным правительством Китая, но поддерживает связи с Тайванем на неофициальном уровне.

Ранее американские СМИ сообщили о планах спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань. На эту информацию жестко ответил Китай, пригрозив нанести военный удар по острову. 31 июля Пелоси с делегацией Конгресса начала турне по Индо-Тихоокеанскому региону, но в программе нет визита на Тайвань. Тем не менее канал CNN утверждает, что она все-таки поедет на Тайвань и переночует там.