ГОРДОН
 
 
МИР

Британские депутаты планируют посетить Тайвань – СМИ

Делегация Великобритании может посетить Тайвань в ноябре или начале декабре
Делегация Великобритании может посетить Тайвань в ноябре или начале декабре
Фото: depositphotos.com

Комитет по иностранным делам палаты общин Великобритании планирует посетить Тайвань в конце этого года – возможно, в ноябре или начале декабря – несмотря на рост напряженности в регионе. Об этом стало известно 1 августа The Guardian.

Источники журналистов сообщают, что поездка изначально была запланирована на начало этого года, но была отложена из-за того, что один из членов делегации дал положительный результат на COVID-19.

По словам собеседников издания, эта поездка призвана продемонстрировать поддержку Великобританией демократически управляемого острова, который Китай считает своей территорией.

Неясно, встретится ли британская делегация с президентом Тайваня Цай Инвэнь. По словам источников, детали поездки прорабатываются, в том числе даты визита. В прошлом тайваньский лидер лично принимал делегации Европейского парламента и членов сенатов США и Чехии.

Как отмечает The Guardian, этот шаг является еще одним признаком того, что Лондон укрепляет свои связи с Тайванем, поскольку теперь он рассматривает Китай как долгосрочную угрозу для Великобритании. Официально Великобритания продолжает придерживаться своей "политики единого Китая", которая признает Пекин единственным законным правительством Китая, но поддерживает связи с Тайванем на неофициальном уровне.

Ранее американские СМИ сообщили о планах спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань. На эту информацию жестко ответил Китай, пригрозив нанести военный удар по острову. 31 июля Пелоси с делегацией Конгресса начала турне по Индо-Тихоокеанскому региону, но в программе нет визита на Тайвань. Тем не менее канал CNN утверждает, что она все-таки поедет на Тайвань и переночует там.

Контекст:

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году, после гражданской войны. Оно имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Китай, Великобритания, Тайвань, Цай Инвэнь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
  "По ресторанам не сидим". Бабкин рассказал, какое пособие он и его семья получают в Германии после оформления статуса беженцев
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
Бадоев в интервью немецкому изданию назвал замалчивающих войну российских артистов лживыми и бесхребетными
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
Лейбовиц отреагировала на флешмоб в поддержку Зеленской после публикации снимка ее авторства на обложке авторитетного издания Vogue
  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!
  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
Джонсон сыграл свадьбу, на которую пригласил около 200 гостей
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (95267)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (93749)
3
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (72718)
4
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (71774)
5
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (51040)
6
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (46697)
7
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек" (27139)
8
"Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки (15851)
 
 
 
 