Британским футбольным фанам могут на 10 лет запретить посещать матчи за публикацию расистских высказываний

Ожидается, что законопроект будет вносить поправки в закон "О полиции, преступности, вынесении приговоров и судах" и его представят в начале нового года.

Сейчас в Великобритании запрет на посещение футбольных матчей распространяется только на осужденных за насилие и беспорядки во время игр. Этот запрет может действовать от трех до 10 лет.

Новый законопроект расширит этот список и добавит в него и фанатов, которые распространяют расистские лозунги против футболистов в сети.

Всего в стране было издано 1359 приказов о запрете посещения матчей. Нарушение запрета является уголовным преступлением в Великобритании и карается максимальным наказанием в виде шести месяцев тюремного заключения, неограниченного штрафа или того и другого.