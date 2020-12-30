Британский принц Филипп не хочет громкого празднования своего 100-летия – СМИ

По словам собеседника газеты The Telegraph, герцог Эдинбургский Филипп не только "не хочет шума" по поводу своего 100-летия, но и вообще не хочет иметь "никакого отношения к каким-либо торжествам".

100 лет принцу Филиппу должно исполниться в июне Фото: EPA

Британский принц Филипп не хочет громкого празднования своего предстоящего юбилея – 10 июня 2021 года ему исполнится 100 лет. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседника, герцог Эдинбургский не только "не хочет шума" по поводу своего 100-летия, но и вообще не хочет иметь "никакого отношения к каким-либо торжествам".

Сотрудник Букингемского дворца заявил, что принц уже не исполняет королевские обязанности, он не хочет суеты и его не стоит в этом упрекать.

Инсайдеры сообщили газете, что королевская семья может провести празднование в частном формате вместо громкого торжества, чтобы соблюдать протоколы безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Принц Филипп отошел от выполнения своих церемониальных обязанностей в Букингемском дворце в 2017 году.

В браке с королевой Великобритании Елизаветой II он состоит 73 года. Принц дольше всех в истории Британской империи сопровождал царствующего монарха при исполнении королевских обязанностей на правах консорта. Он также в одиночку совершил 637 зарубежных поездок в 143 страны мира, выступил с 5496 речами.