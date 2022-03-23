Burger King сохраняет долю в российском бизнесе – ICIJ

Так, компания является партнером зарегистрированного на Кипре совместного предприятия с подсанкционным российским банком ВТБ, известного как "копилка" президента РФ Владимира Путина, "которое переводило деньги в анонимную подставную компанию на Сейшельских островах и в обратном направлении".

"Материнская компания Burger King, базирующаяся в Торонто, признала, что владеет долей после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей отправил запрос о российских холдингах, заверив, что пытается продать акции", – сказано в расследовании.

При этом в компании выразили мнение, что продать долю быстро не удастся.

"Мы просили мастера-франчайзи приостановить российский бизнес с немедленным вступлением решения в силу. Они отказались, и из-за структуры франшизы и действующих соглашений у нас нет возможности заставить их закрыться", – заявили в Burger King.

Контекст: После вторжения России в Украину материнская компания Burger King заявила о намерении прекратить деятельность в России.

В российском ВТБ не ответили на вопросы ICIJ о совместном предприятии.