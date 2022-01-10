Бывший "банкир Кремля" Пугачев проиграл суд о взыскании с России $14 млрд

Бизнесмен пытался оспорить решение испанского суда за 2020 год, обязавшего его выплатить России $5,8 млн, отмечает агентство. Тогда бизнесмен требовал от России $14,5 млрд.

"Апелляционная инстанция не стала рассматривать нашу жалобу, просто написали, что они доверяли арбитрам, что, в общем, нонсенс, но не неожиданность", – сказал Пугачев.

"РИА Новости" утверждает, что в постановлении палаты по гражданским и уголовным делам суда говорится, что решение "не предусматривает какого-либо обжалования".

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Пугачев говорил, что иск он подал не сразу, так как его устраивала его жизнь. "Но когда российские власти сказали, что я украл миллиард долларов, украв у меня 15, я совсем огорчился. Я сказал адвокатам готовить иск", – отмечал бизнесмен.