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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Был момент, когда Путин хотел уехать из России в Испанию

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Пугачев: Помню рассказы об Испании, как там хорошо: на море домики и так далее
Пугачев: Помню рассказы об Испании, как там хорошо: на море домики и так далее
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин рассматривал вариант переезда в Испанию. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев.

По его словам, Путин думал о том, чтобы уйти из госорганов.

"Он в Испанию хотел уехать. По-моему, у него дом там был. У [экс-замглавы администрации президента, нынешнего гендиректора "Роснефти" Игоря] Сечина и у него там были какие-то дома. Ну кто-то, видимо, когда-то купил. Я там не был. Просто помню рассказы, как там хорошо: на море домики и так далее. Видимо, это еще в мэрские времена", – сказал Пугачев.

Он также добавил, что не уточнял у Путина, навсегда ли тот хотел уехать в Испанию.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 1990–1996 годы Путин жил в Санкт-Петербурге, работал помощником мэра Анатолия Собчака. После завершения каденции Собчака Путин перебрался в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента Павла Бородина.

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Испания, ФСБ, Сергей Пугачев
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