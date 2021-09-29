Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Был момент, когда Путин хотел уехать из России в Испанию

Пугачев: Помню рассказы об Испании, как там хорошо: на море домики и так далее Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По его словам, Путин думал о том, чтобы уйти из госорганов.

"Он в Испанию хотел уехать. По-моему, у него дом там был. У [экс-замглавы администрации президента, нынешнего гендиректора "Роснефти" Игоря] Сечина и у него там были какие-то дома. Ну кто-то, видимо, когда-то купил. Я там не был. Просто помню рассказы, как там хорошо: на море домики и так далее. Видимо, это еще в мэрские времена", – сказал Пугачев.

Он также добавил, что не уточнял у Путина, навсегда ли тот хотел уехать в Испанию.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube