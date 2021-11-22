Бывший командующий Северным флотом РФ заявил, что "Курск" затонул от столкновения с подлодкой НАТО

По его словам, именно поврежденная подлодка НАТО, а не "Курск", подавала сигналы SOS 12 августа 2000 года. Военные записали этот сигнал и отправили для анализа в акустическую лабораторию. Там, по словам адмирала, установили, что звук подавала не рука человека, а какой-то механизм, которого на российских подлодках нет.

По его словам, приблизившись к источнику стуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. Затем акустические системы обнаружили неподалеку от нее "Курск".

Попов утверждает, что подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за ним, "но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, приблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта", в результате чего произошло столкновение.

Бывший командующий Северным флотом утверждает, что он на 90% уверен в названии подлодки НАТО, о которой идет речь. Однако чтобы публично сообщить его, нужны доказательства, а опубликовать их он не может.