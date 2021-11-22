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Бывший командующий Северным флотом РФ заявил, что "Курск" затонул от столкновения с подлодкой НАТО

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Следствие проверяло ряд версий гибели "Курска"
Следствие проверяло ряд версий гибели "Курска"
Фото: EPA

Адмирал Вячеслав Попов заявил, что причиной, по которой в 2000 году затонул атомный подводный крейсер "Курск", было столкновение с подводной лодкой НАТО. Об этом Попов, командовавший в то время Северным флотом РФ, сказал в интервью российскому госагентству "РИА Новости" 22 ноября.

По его словам, именно поврежденная подлодка НАТО, а не "Курск", подавала сигналы SOS 12 августа 2000 года. Военные записали этот сигнал и отправили для анализа в акустическую лабораторию. Там, по словам адмирала, установили, что звук подавала не рука человека, а какой-то механизм, которого на российских подлодках нет.

По его словам, приблизившись к источнику стуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. Затем акустические системы обнаружили неподалеку от нее "Курск".

Попов утверждает, что подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за ним, "но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, приблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта", в результате чего произошло столкновение.

Бывший командующий Северным флотом утверждает, что он на 90% уверен в названии подлодки НАТО, о которой идет речь. Однако чтобы публично сообщить его, нужны доказательства, а опубликовать их он не может.

Контекст:

"Курск" затонул 12 августа 2000 года во время учений Северного флота в Баренцевом море. На борту подлодки находилось 118 членов экипажа, все они погибли. Члены экипажа, выжившие во время взрыва, умерли впоследствии от недостатка кислорода. "Курск" обнаружили 13 августа, однако вскрыть люк спасателям удалось только 21 августа. Спустя год лодку подняли на поверхность. По официальной версии, гибель "Курска" произошла вследствие взрыва в переднем оружейном отсеке.

Как отмечает "РИА Новости", еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова о "Курске" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой". О ее принадлежности к НАТО и о том, что он знает ее название, он не говорил. 

Версию о столкновении "Курска" с иностранным подводным объектом отстаивал и занимавший в тот момент пост главкома ВМФ Владимир Куроедов, пишет "Радио Свобода". Эту версию также проверяло следствие.

В 2002 году тогдашний генпрокурор РФ Владимир Устинов говорил, что следствие проверяло множество версий катастрофы, в том числе столкновение "Курска" с надводным или подводным кораблем, поражение торпедой, диверсия, теракт, подрыв на мине времен Великой Отечественной войны, писало РБК. Однако следствие установило, что в августе 2000 года в данном районе Баренцевого моря не было других судов. 

Теги: Россия, НАТО, флот, Курск, подводная лодка
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