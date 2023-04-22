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Бывший кремлевский политтехнолог: Какой-то "хороший человек" привез в Москву кокаин. Он стал очень модным и начали долбить кремлевские чиновники

 
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Мурзагулов говорит, что кокаин в чиновничьих кругах России вещь повсеместно распространенная
Мурзагулов говорит, что кокаин в чиновничьих кругах России – вещь повсеместно распространенная
Фото: Rostislav Murzagulov / Facebook

Алкоголь, а вслед за ним и кокаин стали для чиновников в путинской России своеобразным лекарством от депрессии, вызванной чувством безысходности. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал российский политтехнолог, который ранее работал на Кремль, общественный деятель и журналист Ростислав Мурзагулов.

"Глядя на все это безобразие, которое начало происходить, и когда все начали понимать, что главная задача любого чиновника в Российской Федерации – это оправдывать бесконечное пребывание [президента РФ Владимира] Путина у власти и бесконечное воровство его друзей, – в общем, тогда, конечно, многие начали сомневаться в том, а правильно ли то, что они делают", – сказал журналист.

Он пояснил, что "ты с этого "Титаника" убежать никуда не можешь" из-за круговой поруки, которая царит в российской власти, и поэтому "соскакивать некуда".

"И вот они, понимая, что делают какую-то дрянь, естественно, как бы начинают заливать свое это горе. Потому что совесть-то есть у многих людей. На самом деле у большинства людей она есть изначально. Ну вот они начинают ее заливать. Заливали, заливали – не очень получается. Похмелье – все вот это вот. Какой-то "хороший" человек привез в Москву кокаин, и много", – рассказал Мурзагулов.

Он утверждает, что распространение наркотиков в РФ – бизнес местных силовиков.

"Есть как бы версия, что это все связано как-то и с российским государством. И более того могу вам сказать. Большой привет вам, мои друзья в погонах, которые меня внимательно смотрят. Любите меня и дальше. Значит, я знаю о том, что наркотрафик по России осуществлялся прокурорами Российской Федерации", – заявил политтехнолог.

Именно поэтому, по мнению журналиста, наркотрафик в России никуда не делся и во время коронавируса.

"Все прекрасно по стране разъезжалось. Потому что этим занимались люди все в погонах, которых не останавливали и масочки не заставляли надевать. Это все они занимались", – сообщил он.

Пресыщенность, вседозволенность и большие деньги российской элиты, кроме прочего, стали плодородной почвой для распространения кокаина в РФ, уточнил политтехнолог.

"Ну вот уже не знают они, каким изъ...бом еще заняться, чем еще как бы себя развлечь. Понимаете? Ну все у людей есть. И соответственно, этот кокаин начал расходиться по всем тем, кто хоть что-нибудь, там, зарабатывает. То есть чернильницы, там, моешь – тебе кто-то уже заносит. У тебя, соответственно, есть что-то такое. И ты можешь позвонить кому-то и начать приобщаться к этому великому, так сказать, зелью", – добавил Мурзагулов.

Вскоре употребление кокаина стало в РФ "очень модным, популярным" явлением, заявил журналист.

"То есть начали долбить как бы эти все кремлевские чиновники, которые сверху сначала, а потом это стало уходить вниз – в регионы пришло. И соответственно, Россия в плане политического бомонда – одна из самых, наверное, потребляющих кокаин страна. Потому что я так часто это видел", – поделился он.

Исключения, по воспоминаниям политтехнолога, во властных кругах были редки.

"Просто, в конце концов, стало удивительно, когда видишь какого-то чиновника, какого-то бонзу, какого-то царька, какого-то вождя или какого-то крупного бизнесмена: они все тоже связаны с Кремлем и с администрацией [президента РФ], – который бы не долбил. Понимаете? То есть как бы: "А, он не долбит? Красавчик. А давно? Сколько? Недели две уже? Да ладно..." – рассказал общественный деятель.

Он заключил, что потребление кокаина в России "реально стало эпидемией".

"Почему они на [президента Украины Владимира] Зеленского это вешают? Потому что они такие: "А, погоди. Так он из нашего круга. Он же был в бомонде российском. Значит, тоже, скорее всего, долбит". Я думаю, что это отзеркаливание такое от самих себя происходит в данном случае. Я не знаю, что Зеленский мог принимать с его графиком", – отметил Мурзагулов.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Во времена, когда Сергей Шойгу руководил министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (1994-2012 годы), это ведомство занималось незаконной деятельностью, в том числе перевозкой наркотиков. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев. "Возили, как мы знаем, кокаин", – добавил он.

Резонансной стала история контрабанды кокаина через российское посольство в Буэнос-Айресе (Аргентина). В декабре 2016 года тогдашний посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12 чемоданов с наркотиками в здании посольской школы. По делу о переправке наркотиков через диппочту в РФ были задержаны три человека, в Аргентине – двое. В августе 2018 года правоохранительные органы Аргентины сожгли весь обнаруженный в посольской школе кокаин. Четыре фигуранта этого дела получили в России в январе 2022 года от 13 до 18 лет колонии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Москва, наркотики, Кремль, наркомания, кокаин, Алеся Бацман, чиновники, наркомафия, наркоторговля, интервью, власть, силовики, россияне, власти, Ростислав Мурзагулов
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