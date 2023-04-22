Бывший политтехнолог Кремля: В российской власти пьют все с утра до вечера. Губернатор, который в 13 часов засаживает бутылку водки, – обычный губернатор

"Они все искренне дерутся за свою любовь к денежным знакам, потому что они знают, что любовь [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина они получить не могут, потому что Путин – существо, не способное любить, на мой взгляд", – рассказал Мурзагулов.

По его словам, на вершине российской власти оказали люди не с лучшими человеческими качествами.

"Качество людей, которые пришли туда в последние годы, как бы... Один мой товарищ называет их "шарики с помойки". Потому что, действительно, они все сидели на каком-то болоте, в каком-то захолустном городе, каковым был тогда Санкт-Петербург, – и вдруг они стали вершителями судеб. Понимаете? Их-то из деревни вывезли, а они как бы деревню в себе свято хранят", – пояснил собеседник.

Он пояснил повальный алкоголизм российских чиновников "стрессом".

"Там не пить нельзя. Потому что там пьют все с утра до вечера. Там в 13 часов губернатор, который засаживает в себя бутылку водки, – это обычный губернатор. Потому что ему надо как-то стресс заливать. Это же просто обмельчание, обнищание кадрового резерва этой страны. И это то, в чем мы все вертелись", – подчеркнул Мурзагулов.

При этом он уточнил, что сам Путин не выпивает.

"Путин долгое время не пил и ничего не употреблял. Я думаю, знаете, все-таки Путин, наверное, эндорфины получал от своего упоения властью, этим всевластием. Зачем ему пить", – сказал Мурзагулов.

ВИДЕО Видео: В гостях у Гордона / YouTube