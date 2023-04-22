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Бывший политтехнолог Кремля: В российской власти пьют все с утра до вечера. Губернатор, который в 13 часов засаживает бутылку водки, – обычный губернатор

 
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Мурзагулов: Люди во власти РФ шарики с помойки
Мурзагулов: Люди во власти РФ – шарики с помойки
Фото: Rostislav Murzagulov / Facebook

В России произошло обнищание кадрового резерва, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политтехнолог, который ранее работал на Кремль, общественный деятель и журналист Ростислав Мурзагулов.

"Они все искренне дерутся за свою любовь к денежным знакам, потому что они знают, что любовь [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина они получить не могут, потому что Путин – существо, не способное любить, на мой взгляд", – рассказал Мурзагулов.

По его словам, на вершине российской власти оказали люди не с лучшими человеческими качествами.

"Качество людей, которые пришли туда в последние годы, как бы... Один мой товарищ называет их "шарики с помойки". Потому что, действительно, они все сидели на каком-то болоте, в каком-то захолустном городе, каковым был тогда Санкт-Петербург, – и вдруг они стали вершителями судеб. Понимаете? Их-то из деревни вывезли, а они как бы деревню в себе свято хранят", – пояснил собеседник.

Он пояснил повальный алкоголизм российских чиновников "стрессом".

"Там не пить нельзя. Потому что там пьют все с утра до вечера. Там в 13 часов губернатор, который засаживает в себя бутылку водки, – это обычный губернатор. Потому что ему надо как-то стресс заливать. Это же просто обмельчание, обнищание кадрового резерва этой страны. И это то, в чем мы все вертелись", – подчеркнул Мурзагулов.

При этом он уточнил, что сам Путин не выпивает.

"Путин долгое время не пил и ничего не употреблял. Я думаю, знаете, все-таки Путин, наверное, эндорфины получал от своего упоения властью, этим всевластием. Зачем ему пить", – сказал Мурзагулов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Мурзагулов родился 24 мая 1978 года в Кумертау (Башкортостан, Россия). Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Позднее учился в Institut d'Études Politiques (Франция).

Работал в должности ведущего выпусков новостей и затем редактора на "Первом канале". Был заместителем главы администрации Башкортостана, заместителем руководителя предприятия "Курорты Северного Кавказа", заместителем мэра Красногорска (Московская область), экспертом ООН в сфере связей с общественностью.

Уехал из России в 2021 году. Работает в медиахолдинге российского бизнесмена и оппозиционера Михаила Ходорковского. Мурзагулов включен минюстом РФ в список "иноагентов".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Алеся Бацман, алкоголизм, власть, Ростислав Мурзагулов
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