Бывший политтехнолог Кремля: В российской власти пьют все с утра до вечера. Губернатор, который в 13 часов засаживает бутылку водки, – обычный губернатор

"Они все искренне дерутся за свою любовь к денежным знакам, потому что они знают, что любовь [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина они получить не могут, потому что Путин – существо, не способное любить, на мой взгляд", – рассказал Мурзагулов.
По его словам, на вершине российской власти оказали люди не с лучшими человеческими качествами.
"Качество людей, которые пришли туда в последние годы, как бы... Один мой товарищ называет их "шарики с помойки". Потому что, действительно, они все сидели на каком-то болоте, в каком-то захолустном городе, каковым был тогда Санкт-Петербург, – и вдруг они стали вершителями судеб. Понимаете? Их-то из деревни вывезли, а они как бы деревню в себе свято хранят", – пояснил собеседник.
Он пояснил повальный алкоголизм российских чиновников "стрессом".
"Там не пить нельзя. Потому что там пьют все с утра до вечера. Там в 13 часов губернатор, который засаживает в себя бутылку водки, – это обычный губернатор. Потому что ему надо как-то стресс заливать. Это же просто обмельчание, обнищание кадрового резерва этой страны. И это то, в чем мы все вертелись", – подчеркнул Мурзагулов.
При этом он уточнил, что сам Путин не выпивает.
"Путин долгое время не пил и ничего не употреблял. Я думаю, знаете, все-таки Путин, наверное, эндорфины получал от своего упоения властью, этим всевластием. Зачем ему пить", – сказал Мурзагулов.
Мурзагулов родился 24 мая 1978 года в Кумертау (Башкортостан, Россия). Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Позднее учился в Institut d'Études Politiques (Франция).
Работал в должности ведущего выпусков новостей и затем редактора на "Первом канале". Был заместителем главы администрации Башкортостана, заместителем руководителя предприятия "Курорты Северного Кавказа", заместителем мэра Красногорска (Московская область), экспертом ООН в сфере связей с общественностью.
Уехал из России в 2021 году. Работает в медиахолдинге российского бизнесмена и оппозиционера Михаила Ходорковского. Мурзагулов включен минюстом РФ в список "иноагентов".