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Экс-политтехнолог Кремля Марзагулов: Сурков в порывах гнева был ужасен. Любитель бросать хрустальные пепельницы в головы сотрудников

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Принцип Суркова по жизни: "Запугайте. Если не получится купите", рассказал экс-политтехнолог Кремля
Принцип Суркова по жизни: "Запугайте. Если не получится – купите", рассказал экс-политтехнолог Кремля
Фото: EPA

К экс-помощнику президента России Владимира Путина Владиславу Суркову многие чиновники относились с пиететом, пока не попадали к нему на совещание и не сталкивались с его характером, заявил российский политтехнолог, который ранее работал на Кремль, общественный деятель и журналист Ростислав Мурзагулов.

Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

В ходе интервью Мурзагулов охарактеризовал Суркова как "замечательного человека, любителя швыряться хрустальными пепельницами на совещаниях в головы сотрудников".

"Владислав Юрьевич – человек творческий и порывистый, знаете. И как бы, соответственно, в порывах гнева он был ужасен. Он был вообще такой человек легендарный как бы – и человек, в принципе, достаточно интересный. То есть он, действительно, такой из себя, у него необычные идеи. И многие к нему относились с пиететом. Ну, до тех пор, пока не попадали на какое-то совещание его, где там в голову летела пепельница за что-нибудь такое, что он невпопад ответил", – сказал политтехнолог. 

По его словам, одним из любимых выражений Суркова в случае любых проблем было: "Запугайте. Если не получится – купите".

"Это его такой принцип по жизни. И, в принципе, это такой принцип, который на гербе Российской Федерации под этой птичкой-мутантом надо написать: "Запугайте. А нет – так купите". Потому что это то, как живет страна. Есть у нас вожди, которые всех запугивают. Если кто-то вдруг не запугивается – могут дать денег. А если уж совсем все плохо, то опять начинают пугать и уже закрывать, как [оппозиционера] Володю Кара-Мурзу, на 25 лет", – подытожил Мурзагулов. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работал помощником Путина с сентября 2013 года.

Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

Путин уволил Суркова 18 февраля 2020 года.

Менее чем за месяц до этого директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику Суркова, говорил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

11 апреля 2022 года экс-депутат Государственной думы РФ, участник Сил теробороны Украины Илья Пономарев заявлял, что Сурков отправлен под домашний арест.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владислав Сурков, Ростислав Мурзагулов
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