Экс-политтехнолог Кремля Марзагулов: Сурков в порывах гнева был ужасен. Любитель бросать хрустальные пепельницы в головы сотрудников

Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

В ходе интервью Мурзагулов охарактеризовал Суркова как "замечательного человека, любителя швыряться хрустальными пепельницами на совещаниях в головы сотрудников".

"Владислав Юрьевич – человек творческий и порывистый, знаете. И как бы, соответственно, в порывах гнева он был ужасен. Он был вообще такой человек легендарный как бы – и человек, в принципе, достаточно интересный. То есть он, действительно, такой из себя, у него необычные идеи. И многие к нему относились с пиететом. Ну, до тех пор, пока не попадали на какое-то совещание его, где там в голову летела пепельница за что-нибудь такое, что он невпопад ответил", – сказал политтехнолог.

По его словам, одним из любимых выражений Суркова в случае любых проблем было: "Запугайте. Если не получится – купите".

"Это его такой принцип по жизни. И, в принципе, это такой принцип, который на гербе Российской Федерации под этой птичкой-мутантом надо написать: "Запугайте. А нет – так купите". Потому что это то, как живет страна. Есть у нас вожди, которые всех запугивают. Если кто-то вдруг не запугивается – могут дать денег. А если уж совсем все плохо, то опять начинают пугать и уже закрывать, как [оппозиционера] Володю Кара-Мурзу, на 25 лет", – подытожил Мурзагулов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube