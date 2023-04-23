Бывший политтехнолог Кремля: Володин тоже под хвост балуется. И про Грефа все знают. Видел Медведева в работе, но вокруг него симпатичные мальчишки не вертелись

"Одна из самых таких популярных – гей-тема. Мне рассказывали, что есть и специальные гей-клубы, куда кремлевские все ходят. И [глава Госдумы Вячеслав] Володин. О [заместителе главы Совета безопасности РФ Дмитрии] Медведеве тоже это говорили", – поинтересовалась Бацман.

"Ну смотрите. Я как бы Медведева много раз видел в работе, в поездках каких-то, в пьянках каких-то. Но вокруг него симпатичные мальчишки не вертелись как бы. Про [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского-то все знали, конечно, всегда... Почему они борются с тем или иным пороком? Понимаете, они как рассуждают? "Да, я гей. Наверное, это не очень правильно". Но им-то никто ничего не запрещает. Они делают что хотят", – подчеркнул Мурзагулов.

Он считает, что чиновники и депутаты идут на "такие эксперименты", потому что "делать нечего".

"Уже все сделано, уже все украдено, уже лодки всех размеров есть... Они шарики с помойки. Они приехали и пытаются себе найти, так сказать, какой-то фан в жизни. И, естественно, люди тренируются по-разному, пробуют и это в том числе. И, конечно, их никто не трогает. Конечно, им можно все, что угодно. Если ты, там, присягнул и зиганул, как Филипп Киркоров, – пожалуйста, в колготках можешь отплясывать. Можно подумать, лет 20 назад кто-то чего-то не знал про кого-то из нашего шоу-бизнеса, из нашей политики. Про них про всех все известно", – акцентировал собеседник.

Бацман уточнила информацию и в отношении главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Ну да. Ну вот как-то так. Они считают, что им вообще все можно. Понимаете? Они же себя отделяют от остального общества. Господин Володин тоже этим делом балуется. Это у нас в медийных, в политических кругах называлось "под хвост баловаться". Вот. Под хвост балуется. Соответственно, про [главу "Сбербанка России" Германа] Грефа все давно знают. В этом смысле наш пострел везде поспел", – сказал политтехнолог.

ВИДЕО Видео: Алеся Бацман / YouTube