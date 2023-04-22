Бывший кремлевский политтехнолог о Медведеве: Когда человек много лет бухает и долбит, мораль просто меняется. Это измененное сознание позволяет так себя вести

"Медведев, которого вы лично хорошо знаете, – вот он сейчас производит впечатление законченного алкоголика. Что с ним такое?" – спросила Бацман.
Политтехнолог уточнил, что они с Медведевым не были друзьями.
"Я просто работал на каких-то проектах, которые ему нравились – и он там часто появлялся. Я видел его раньше в общении с людьми: с обычными в том числе людьми. Он был абсолютно адекватен. И более того, когда на человека смотришь вот так: рядом, – возникало ощущение, что он все это искренне делал", – рассказал он.
Журналист признался, что был в свое время искренне уверен в намерениях Медведева приструнить российских силовиков.
"Мне искренним виделось его желание либерализации страны. Я просто видел, как он общается. [Российский бизнесмен Владимир] Евтушенков – такой был у него олигарх: рядом с ним. Дословная цитата из него. Вот он с силовиками рядом на послании стоит медведевском, и прямо слышно, как он говорит: "Дима вам всем, бл...дь, покажет". Силовикам, которые стояли там в рядочек и скрипели зубами в адрес Медведева, когда он говорил про то, что силовиков надо приструнить", – вспоминает он.
Однако Медведев не изменил Россию – зато изменился сам, отмечает политтехнолог.
"И что происходит дальше? Вот смотрите: когда человек много лет бухает и долбит, у него же мораль просто меняется. К сожалению, у меня с более близкими людьми подобное происходило. И это новое состояние позволяет себя вот так вести: вот это состояние измененного сознания настолько, что оно у него измененное даже уже в более-менее трезвом виде, когда он выходит к публике. Просто это другой человек. Просто эти вещества меняют человека: они сознание меняют", – поделился Мурзагулов
Журналистка уточнила, означает ли это, что Медведев употребляет не только алкоголь, но и наркотики.
"Ну конечно. Про Медведева давно про это говорят. Он засыпал стресс в какой-то момент, а потом он привык. Поэтому – да, я думаю, что это есть тоже влияние этих веществ. И я думаю, что, к сожалению, это уже действительно не тот человек, которым он был раньше", – заявил политтехнолог.
Сам Медведев, по мнению Мурзагулова, не замечает собственной трансформации и лелеет политические амбиции.
"Причем он себя считает охеренно умным парнем, когда он это делает. Он же как думает: "Я вот сейчас всех обманул. Меня вот силовики не любят, меня не любит путинский этот генеральский блок. И, соответственно, я сейчас сделаю вид, что я хуже еще [чем они, и больше поддерживаю войну]", – говорит он.
Таким образом, вероятно, Медведев рассчитывает – фактически или формально – снова стать во главе России, предположил журналист.
"[Президент России Владимир] Путин меня оставит на царство, когда будет помирать либо когда куда-нибудь передвинется чуть в сторону и станет каким-то елбасы". И Дима думает: "Я сейчас так вот – раз! – второй раз сделаю этот кульбит – и туда проникну". Понимаете, у него не хватает уже как бы его нынешнего интеллектуального состояния, его морального облика, чтобы просто понять, что он выглядит как клоун, что никто не пойдет на то, чтобы его туда запустить", – считает политтехнолог.
Он прокомментировал поведение Медведева во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
"Вы помните, каким он ходил королем на визите Си в Москву? Помните, он там излучал из себя счастье? А я могу сказать почему. Потому что когда до этого: за месяцок, там, полтора – он ездил в Пекин, его принял Си. И его, думал Медведев, отправили на смотрины: "Посмотрите, товарищ Си, а устроит ли вас такой мой преемник". Дима был уверен, что это так. Он своим близким рассказывал, что это так, давал понять. И вот, понимаете, я с тех пор просто ржу, не останавливаясь", – поделился журналист.
Мурзагулов признался, что доподлинно не знает, зачем Си Цзиньпин встретился с Медведевым, но озвучил свою гипотезу.
"Я думаю, что все с той же самой целью: чтобы из этой несчастной страны [России] выкачать еще бесплатнее то, что он и так уже бесплатно оттуда получает. Просто Путин [Си Цзиньпина] попросил [принять Медведева]. "Да какая мне проблема? Потрачу 20 минут на придурка, зато потом получу еще, там, 20 миллионов тонн в день, условно", – смоделировал он логику китайского лидера.
Однако сам Медведев, как считает политтехнолог, воспринял встречу с председателем КНР как повышение своего статуса.
"И когда Си приехал в Москву, и вот этот вот ходит дурачок и думает, что он сейчас вот станет снова, понимаете, тем Медведом, которого все приняли, в которого все поверили: по крайней мере в либеральной среде... Да нет, конечно, не станет", – резюмировал Мурзагулов.
Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, а нынешний президент Путин в то время был премьер-министром. До и после президентства Медведева главой государства был Путин.
С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ (возглавляет ведомство Путин).
Медведев, которого во время его президентской каденции считали более либеральным политиком, чем Путин, и называли реформатором, в последние годы делал резкие заявления в сторону Запада и Украины. Он неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля 2022 года.
В частности, 4 ноября экс-президент РФ опубликовал в соцсетях так называемые ответы на простые вопросы о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов". Также он назвал "священную цель" РФ в этой войне. "Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис", – написал Медведев.
Также экс-президент РФ неоднократно пытался в соцсетях пугать мир ядерной катастрофой, намекая на применение Россией ядерного оружия. После одного из таких постов секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уже публиковал памятку для Медведева о неизбежности победы Украины, призвав того повторять ее вслух "после и перед употреблением алкоголя". Позднее Данилов заявил, что посты Медведева – это "сфера клинической психиатрии".
В Офисе президента Украины, реагируя на антиукраинские заявления Медведева, отмечали, что он, "не имея особой репутационной ценности", подобными высказываниями просто пытается напомнить о себе, а высшее руководство РФ его использует.
Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Российский политолог Станислав Белковский считает, что Медведев "должен нравиться патрону". "Он говорит вещи, которые патрон [Путин] сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может", – сказал аналитик. Такого же мнения по поводу "ястребиной позиции" Медведева придерживается российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов.
Российский оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал Медведева "карликом во всех смыслах этого слова".
Украинский продюсер Александр Роднянский назвал Медведева "жалким человеком, которому хочется выглядеть идиотом, и это у него получается".