Бывший кремлевский политтехнолог о Медведеве: Когда человек много лет бухает и долбит, мораль просто меняется. Это измененное сознание позволяет так себя вести

"Медведев, которого вы лично хорошо знаете, – вот он сейчас производит впечатление законченного алкоголика. Что с ним такое?" – спросила Бацман.

Политтехнолог уточнил, что они с Медведевым не были друзьями.

"Я просто работал на каких-то проектах, которые ему нравились – и он там часто появлялся. Я видел его раньше в общении с людьми: с обычными в том числе людьми. Он был абсолютно адекватен. И более того, когда на человека смотришь вот так: рядом, – возникало ощущение, что он все это искренне делал", – рассказал он.

Журналист признался, что был в свое время искренне уверен в намерениях Медведева приструнить российских силовиков.

"Мне искренним виделось его желание либерализации страны. Я просто видел, как он общается. [Российский бизнесмен Владимир] Евтушенков – такой был у него олигарх: рядом с ним. Дословная цитата из него. Вот он с силовиками рядом на послании стоит медведевском, и прямо слышно, как он говорит: "Дима вам всем, бл...дь, покажет". Силовикам, которые стояли там в рядочек и скрипели зубами в адрес Медведева, когда он говорил про то, что силовиков надо приструнить", – вспоминает он.

Однако Медведев не изменил Россию – зато изменился сам, отмечает политтехнолог.

"И что происходит дальше? Вот смотрите: когда человек много лет бухает и долбит, у него же мораль просто меняется. К сожалению, у меня с более близкими людьми подобное происходило. И это новое состояние позволяет себя вот так вести: вот это состояние измененного сознания настолько, что оно у него измененное даже уже в более-менее трезвом виде, когда он выходит к публике. Просто это другой человек. Просто эти вещества меняют человека: они сознание меняют", – поделился Мурзагулов

Журналистка уточнила, означает ли это, что Медведев употребляет не только алкоголь, но и наркотики.

"Ну конечно. Про Медведева давно про это говорят. Он засыпал стресс в какой-то момент, а потом он привык. Поэтому – да, я думаю, что это есть тоже влияние этих веществ. И я думаю, что, к сожалению, это уже действительно не тот человек, которым он был раньше", – заявил политтехнолог.

Сам Медведев, по мнению Мурзагулова, не замечает собственной трансформации и лелеет политические амбиции.

"Причем он себя считает охеренно умным парнем, когда он это делает. Он же как думает: "Я вот сейчас всех обманул. Меня вот силовики не любят, меня не любит путинский этот генеральский блок. И, соответственно, я сейчас сделаю вид, что я хуже еще [чем они, и больше поддерживаю войну]", – говорит он.

Таким образом, вероятно, Медведев рассчитывает – фактически или формально – снова стать во главе России, предположил журналист.

"[Президент России Владимир] Путин меня оставит на царство, когда будет помирать либо когда куда-нибудь передвинется чуть в сторону и станет каким-то елбасы". И Дима думает: "Я сейчас так вот – раз! – второй раз сделаю этот кульбит – и туда проникну". Понимаете, у него не хватает уже как бы его нынешнего интеллектуального состояния, его морального облика, чтобы просто понять, что он выглядит как клоун, что никто не пойдет на то, чтобы его туда запустить", – считает политтехнолог.

Он прокомментировал поведение Медведева во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Вы помните, каким он ходил королем на визите Си в Москву? Помните, он там излучал из себя счастье? А я могу сказать почему. Потому что когда до этого: за месяцок, там, полтора – он ездил в Пекин, его принял Си. И его, думал Медведев, отправили на смотрины: "Посмотрите, товарищ Си, а устроит ли вас такой мой преемник". Дима был уверен, что это так. Он своим близким рассказывал, что это так, давал понять. И вот, понимаете, я с тех пор просто ржу, не останавливаясь", – поделился журналист.

Мурзагулов признался, что доподлинно не знает, зачем Си Цзиньпин встретился с Медведевым, но озвучил свою гипотезу.

"Я думаю, что все с той же самой целью: чтобы из этой несчастной страны [России] выкачать еще бесплатнее то, что он и так уже бесплатно оттуда получает. Просто Путин [Си Цзиньпина] попросил [принять Медведева]. "Да какая мне проблема? Потрачу 20 минут на придурка, зато потом получу еще, там, 20 миллионов тонн в день, условно", – смоделировал он логику китайского лидера.

Однако сам Медведев, как считает политтехнолог, воспринял встречу с председателем КНР как повышение своего статуса.

"И когда Си приехал в Москву, и вот этот вот ходит дурачок и думает, что он сейчас вот станет снова, понимаете, тем Медведом, которого все приняли, в которого все поверили: по крайней мере в либеральной среде... Да нет, конечно, не станет", – резюмировал Мурзагулов.

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