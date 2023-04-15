Медведев назвал Моравецкого "тупицей" и пригрозил Польше "исчезновением". В ответ его призвали продолжать сочетать алкоголь с наркотиками

Об этом Медведев написал в Twitter 14 апреля.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью NBC News, опубликованном 14 апреля на сайте СМИ, что Украина имеет право наносить удары по территории России, которая в феврале прошлого года начала полномасштабную войну и обстреливает ее инфраструктуру. Также, по мнению главы правительства Польши, в случае возможной войны между РФ и Альянсом Россия ее "очень быстро" проиграет и "в Кремле это знают".
"Какой-то тупица Матеуш Моравецкий сказал, что Украина имеет право ударить по России и что его не беспокоит война НАТО против РФ, потому что последняя ее быстро проиграет. Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет со своим глупым премьер-министром", – прокомментировал Медведев.
На угрозы со стороны замглавы Совбеза РФ отреагировал в Twitter аккаунт с названием "Агентство национальной безопасности".
"Уважаемый господин Медведев. Пожалуйста, помните, что сочетать алкоголь с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте это делать", – сказано в сообщении.
Dear Mr Medvedev— Agencja Bezpiecze * stwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023
Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.
Please continue doing it.
После того, как этот комментарий распространили СМИ, глава польской общественной организации "Центр исследований современной среды безопасности" Михал Марек напомнил, что в Польше нет учреждения с названием "Агентство национальной безопасности" – есть Агентство внутренней безопасности.
"АНБ Польши" – фейковый сатирический аккаунт, несмотря на синюю галочку, которая до нововведений ставшего владельцем Twitter Илона Маска была знаком верификации в соцсети. Марек отметил, что этому аккаунту удалось ввести в заблуждение в том числе иностранных политиков.
Warto pami * ta * , * e w Polsce nie ma instytucji o nazwie "Agencja Bezpiecze * stwa Narodowego"! - dane konto jedynie imituje instytucj * pa * stwow * . W Polsce posiadamy Agencj * Bezpiecze * stwa Wewnetrznego...— Micha * Marek (@mic_marek) April 14, 2023
Пам'ятайте що в Польщі не має Agencji Bezpiecze * stwa Narodowego (Це… https://t.co/d3Pg2Ub5LV
В то же время это уже не первый случай, когда Медведеву в ответ на его агрессивные заявления указывают на его вредные привычки. После поста Медведева 8 апреля о том, что Украина "исчезнет", потому что, по его мнению, "никому на этой планете не нужна", представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как помойку".
Издание "ГОРДОН" приносит извинения за некорректную подачу информации в предыдущей версии новости.
Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе поставляют тяжелое вооружение и боеприпасы, но исключают свое прямое участие в войне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс не является участником войны России против Украины, но будет поддерживать Украину в борьбе против агрессора "столько, сколько будет нужно". Отдельные члены Альянса (например, США) в течение последнего года тоже делали заявления, что готовы оказывать помощь Украине, но не намерены направлять в Украину свои войска.
При этом российские пропагандисты, в частности Владимир Соловьев, рассказывает своим зрителям, что Россия "де-факто воюет со всем НАТО". Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров так прокомментировал подобные заявления: "Пропагандонам надо как-то оправдывать позор и всю военную немощь России, которая очевидна для всего мира. Отсюда и возник миф о "войне с НАТО". Но теперь-то понятно, что если бы Россия действительно схватилась с НАТО, то от нее мгновенно не осталось бы и мокрого места".