Медведев назвал Моравецкого "тупицей" и пригрозил Польше "исчезновением". В ответ его призвали продолжать сочетать алкоголь с наркотиками

Моравецкий (справа) сказал, что РФ "очень быстро" проиграет в случае войны против НАТО, Медведев назвал его "глупым премьер-министром" Фото: EPA

Об этом Медведев написал в Twitter 14 апреля.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью NBC News, опубликованном 14 апреля на сайте СМИ, что Украина имеет право наносить удары по территории России, которая в феврале прошлого года начала полномасштабную войну и обстреливает ее инфраструктуру. Также, по мнению главы правительства Польши, в случае возможной войны между РФ и Альянсом Россия ее "очень быстро" проиграет и "в Кремле это знают".

"Какой-то тупица Матеуш Моравецкий сказал, что Украина имеет право ударить по России и что его не беспокоит война НАТО против РФ, потому что последняя ее быстро проиграет. Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет со своим глупым премьер-министром", – прокомментировал Медведев.

На угрозы со стороны замглавы Совбеза РФ отреагировал в Twitter аккаунт с названием "Агентство национальной безопасности".

"Уважаемый господин Медведев. Пожалуйста, помните, что сочетать алкоголь с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте это делать", – сказано в сообщении.

Dear Mr Medvedev



Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.



Please continue doing it. — Agencja Bezpiecze * stwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023

После того, как этот комментарий распространили СМИ, глава польской общественной организации "Центр исследований современной среды безопасности" Михал Марек напомнил, что в Польше нет учреждения с названием "Агентство национальной безопасности" – есть Агентство внутренней безопасности.

"АНБ Польши" – фейковый сатирический аккаунт, несмотря на синюю галочку, которая до нововведений ставшего владельцем Twitter Илона Маска была знаком верификации в соцсети. Марек отметил, что этому аккаунту удалось ввести в заблуждение в том числе иностранных политиков.

Warto pami * ta * , * e w Polsce nie ma instytucji o nazwie "Agencja Bezpiecze * stwa Narodowego"! - dane konto jedynie imituje instytucj * pa * stwow * . W Polsce posiadamy Agencj * Bezpiecze * stwa Wewnetrznego...



Пам'ятайте що в Польщі не має Agencji Bezpiecze * stwa Narodowego (Це… https://t.co/d3Pg2Ub5LV — Micha * Marek (@mic_marek) April 14, 2023

В то же время это уже не первый случай, когда Медведеву в ответ на его агрессивные заявления указывают на его вредные привычки. После поста Медведева 8 апреля о том, что Украина "исчезнет", потому что, по его мнению, "никому на этой планете не нужна", представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как помойку".



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