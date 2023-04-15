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Медведев назвал Моравецкого "тупицей" и пригрозил Польше "исчезновением". В ответ его призвали продолжать сочетать алкоголь с наркотиками

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Моравецкий (справа) сказал, что РФ "очень быстро" проиграет в случае войны против НАТО, Медведев назвал его "глупым премьер-министром"
Моравецкий (справа) сказал, что РФ "очень быстро" проиграет в случае войны против НАТО, Медведев назвал его "глупым премьер-министром"
Фото: EPA

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Польше "исчезновением" в случае войны НАТО против России.

Об этом Медведев написал в Twitter 14 апреля.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью NBC News, опубликованном 14 апреля на сайте СМИ, что Украина имеет право наносить удары по территории России, которая в феврале прошлого года начала полномасштабную войну и обстреливает ее инфраструктуру. Также, по мнению главы правительства Польши, в случае возможной войны между РФ и Альянсом Россия ее "очень быстро" проиграет и "в Кремле это знают".

"Какой-то тупица Матеуш Моравецкий сказал, что Украина имеет право ударить по России и что его не беспокоит война НАТО против РФ, потому что последняя ее быстро проиграет. Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет со своим глупым премьер-министром", – прокомментировал Медведев.

На угрозы со стороны замглавы Совбеза РФ отреагировал в Twitter аккаунт с названием "Агентство национальной безопасности".

"Уважаемый господин Медведев. Пожалуйста, помните, что сочетать алкоголь с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте это делать", – сказано в сообщении.

После того, как этот комментарий распространили СМИ, глава польской общественной организации "Центр исследований современной среды безопасности" Михал Марек напомнил, что в Польше нет учреждения с названием "Агентство национальной безопасности" – есть Агентство внутренней безопасности.

"АНБ Польши" – фейковый сатирический аккаунт, несмотря на синюю галочку, которая до нововведений ставшего владельцем Twitter Илона Маска была знаком верификации в соцсети. Марек отметил, что этому аккаунту удалось ввести в заблуждение в том числе иностранных политиков.

В то же время это уже не первый случай, когда Медведеву в ответ на его агрессивные заявления указывают на его вредные привычки. После поста Медведева 8 апреля о том, что Украина "исчезнет", потому что, по его мнению, "никому на этой планете не нужна", представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как помойку". 

Издание "ГОРДОН" приносит извинения за некорректную подачу информации в предыдущей версии новости.

Контекст:

Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе поставляют тяжелое вооружение и боеприпасы, но исключают свое прямое участие в войне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс не является участником войны России против Украины, но будет поддерживать Украину в борьбе против агрессора "столько, сколько будет нужно". Отдельные члены Альянса (например, США) в течение последнего года тоже делали заявления, что готовы оказывать помощь Украине, но не намерены направлять в Украину свои войска. 

При этом российские пропагандисты, в частности Владимир Соловьев, рассказывает своим зрителям, что Россия "де-факто воюет со всем НАТО". Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров так прокомментировал подобные заявления: "Пропагандонам надо как-то оправдывать позор и всю военную немощь России, которая очевидна для всего мира. Отсюда и возник миф о "войне с НАТО". Но теперь-то понятно, что если бы Россия действительно схватилась с НАТО, то от нее мгновенно не осталось бы и мокрого места". 

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, НАТО, Польша, алкоголь, угрозы, Совет безопасности РФ, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, интервью, премьер-министр, Матеуш Моравецкий
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