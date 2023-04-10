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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маск отказался удалять твит Медведева об "исчезновении" Украины, заявив, что "все новости в какой-то степени пропаганда"

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Маск считает, что все новости "в определенной степени пропаганда"
Маск считает, что все новости "в определенной степени пропаганда"
Фото: EPA

Владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск отказался удалять твит бывшего президента страны-агрессора, замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна".

8 апреля Медведев написал на английском пост о том, что Украина "исчезнет", потому что, по его мнению, "никому на этой планете не нужна". Пост изобилует стандартными штампами российской пропаганды и оскорблениями в адрес Украины и других стран. Там встречаются такие выражения как "нацистский режим", "бандеровская унтерукраина", "новоукраинские кровососущие паразиты", "наглые чванливые поляки", "ограбленная вырождением Европа" и тому подобные. В нем Медведев также признает, что цель "специальной военной операции", как в РФ называют войну против Украины, – создание "Большой Великой России".

"Смешал алкоголь с кокаином и использует Twitter как помойку, как только тот снял ограничения на учетные записи высших государственных органов России", – прокомментировал этот пост представитель Украины в ООН Сергей Кислица. 

9 апреля один из пользователей с ником Anonymous Operations спросил у Маска, не является ли пост Медведева с призывами к геноциду Украины нарушением правил соцсети. Он также поинтересовался, почему Маск отменил ограничения, действовавшие в отношении президента РФ Владимира Путина и других российских чиновников. 

"Мне говорили, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому не то чтобы он был моим лучшим другом. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", – ответил Маск.

Anonymous Operations в ответ подчеркнул: бизнесмен игнорирует, что правда  это не пропаганда.

"Это называется спекуляцией на войне, когда вы играете за обе стороны", – добавил еще один участник дискуссии. 

Контекст:

Маск называл себя "проукраинским"В марте 2022 года он высказывал поддержку Украине, а также вызвал Путина "на бой за Украину"Он также согласился предоставить Украине станции для спутникового интернета Starlink.

В то же время он неоднократно делал заявления, которые соответствуют или помогают российской пропаганде, в частности, назвал "переворотом" Революцию достоинства в Украине.

В начале октября Маск сформулировал в Twitter гипотетический набор условий, который, по его мнению, мог бы обеспечить окончание войны, и предложил пользователям проголосовать за или против. Его "формула мира" предлагает повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях и внеблоковый статус для Украины, а Крым отдает России.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда предложил Маску приехать и увидеть своими глазами, что сделала в Украине Россия, чтобы рассказать, "как закончить войну".

В феврале 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Маска в искусственном ограничении охвата украинских официальных аккаунтов в Twitter.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, социальные сети, Twitter, Сергей Кислица, соцсети, война России против Украины, Илон Маск
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