8 апреля Медведев написал на английском пост о том, что Украина "исчезнет", потому что, по его мнению, "никому на этой планете не нужна". Пост изобилует стандартными штампами российской пропаганды и оскорблениями в адрес Украины и других стран. Там встречаются такие выражения как "нацистский режим", "бандеровская унтерукраина", "новоукраинские кровососущие паразиты", "наглые чванливые поляки", "ограбленная вырождением Европа" и тому подобные. В нем Медведев также признает, что цель "специальной военной операции", как в РФ называют войну против Украины, – создание "Большой Великой России".

"Смешал алкоголь с кокаином и использует Twitter как помойку, как только тот снял ограничения на учетные записи высших государственных органов России", – прокомментировал этот пост представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Crossfading seems to be the thing in Kremlin now. Nano Mishka has developed vomiting and bloody diarrhea, mixing alcohol and cocaine, and uses Twitter as a dump as soon as it lifted restrictions on Russian top government accounts pic.twitter.com/TzTInxGvA3 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 10, 2023

9 апреля один из пользователей с ником Anonymous Operations спросил у Маска, не является ли пост Медведева с призывами к геноциду Украины нарушением правил соцсети. Он также поинтересовался, почему Маск отменил ограничения, действовавшие в отношении президента РФ Владимира Путина и других российских чиновников.

"Мне говорили, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому не то чтобы он был моим лучшим другом. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", – ответил Маск.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.



All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves. — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

Anonymous Operations в ответ подчеркнул: бизнесмен игнорирует, что правда – это не пропаганда.

What you’re ignoring Elon is that truth is not propaganda. The correspondence view of truth, holds that any declarative statement is true if and only if it corresponds to or agrees with factual reality. Minds may recognize this truth, but minds do not create this truth. — Anonymous Operations (@AnonOpsUnited) April 9, 2023

"Это называется спекуляцией на войне, когда вы играете за обе стороны", – добавил еще один участник дискуссии.