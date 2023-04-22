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Бывший кремлевский политтехнолог Мурзагулов рассказал о многоженстве среди чиновников в РФ

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По рассказам Мурзагулова, многоженство среди российской властной верхушки обычное дело
По рассказам Мурзагулова, многоженство среди российской властной верхушки – обычное дело
Фото: Rostislav Murzagulov / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политтехнолог, который ранее работал на Кремль, общественный деятель и журналист Ростислав Мурзагулов рассказал о распущенности нравов в российской властной верхушке, выражающейся, в частности, в негласно узаконенном многоженстве.

Это моя любимая история. У нас там шариат во всей стране для всех чиновников введен давно в этом смысле. Не хочу обидеть мусульман. Я, наверное, некорректно сейчас этот термин употребил. Потому что я знаю людей, для которых это все серьезно, и уважаю это, хоть сам и не принадлежу особо ни к какой религии. Да, это есть. Прямо вот есть. Понимаете? Любой бонза прямо переезжает от жены к жене", – высказался политтехнолог.

Бацман попросила на конкретном примере рассказать, как это выглядит, "потому что это сложно осознать нормальными мозгами".

"Ну давайте так. Есть у тебя основная, так сказать, жена: старшая жена. Она у тебя, там, с 86-го года, значит, ей 50 лет, на нее записано все, она бизнесвумен успешная, она зарабатывает миллиард в месяц... Ну куда она денется? Она всегда есть", – пояснил Мурзагулов.

Дальше, сказал он, появляются "не основные" жены.

"У основной тут, понимаешь, дворец на Рублевке – у не основной: которая появилась в 94-м, условно, – тоже, там, что-то. И постоянно меняющаяся вереница таких людей, девиц и так далее. То есть это вообще девушки такие, которые как бы бродят по коридорам власти. Это такая специальная, знаете, масть людей. Вот они там ходят для того, чтобы с ними спали", – отметил журналист.

Он назвал это явление "чуть-чуть завуалированной проституцией".

"То есть как бы не совсем проституция. То есть она, там, ходит, встречается, ее приглашают на свидания, потом ей дают какое-то, так сказать, жалованье, снимают квартиру. И вот к ней заезжает этот великий ферзь: какой-нибудь, там, замглавы администрации чего-нибудь. Он заезжает к ней, там, раз... Ну, сколько здоровье позволяет после всех этих загулов и занюхов. Значит, и, соответственно, общается с ней. И уезжает", – рассказал Мурзагулов.

Политтехнолог добавил, что в отношениях с "дополнительными" женами у чиновников тоже бывают дети.

"Там какой-нибудь потом ребенок может родиться. Его, там, записывают на какого-то дядю Васю. Соответственно, он тоже растет, ходит в элитарную школу, у него тоже все есть, возят его на Bentley, охранник с ним мается... Ну вот то, как живут эти товарищи", – уточнил он.

На просьбу Бацман назвать фамилии кого-нибудь из самых известных многоженцев Мурзагулов ответил, что просто "не знает немногоженцев" в этом кругу.

"Там как бы верных людей, таких семьянинов, я почти не знаю. То есть это просто тоже такая, понимаете, фишка. Они друг с другом это обсуждают. Эти куртизанки как бы от одного к другому перепархивают. То есть это все настолько общее место, что когда ты начинаешь говорить всем типа "ладно, спасибо, я не это самое", все такие: "Да ладно. Да ты че?" И начинается: "А, ты, наверное..." – "Да нет". – "А, ну..." – поделился он.

Общественный деятель объяснил, что многоженство стало частью кодекса поведения для российских чиновников, и этому трудно сопротивляться.

"Это все равно, что сказать, что ты не пьешь, например, при каком-то тоже ферзьке, при каком-нибудь страшно важном поводе: там, 75-летии его какой-нибудь службы. Вот. Значит, соответственно, ну да, общие правила: общие для всех. Правило быть распущенным и таким всем из себя: знаете, который все может – тоже оно существует для всех", – подчеркнул он.

Комментируя слухи о том, что несколько семей есть и у главы МИД РФ Сергея Лаврова, политтехнолог подчеркнул, что для российской властной верхушки это "абсолютно обычная история".

"То есть они просто могут: они недостаточно высокого морального уровня. Те, кто были нормальными людьми... Кстати, у меня есть... Я когда в ООН работал, у меня был человек, который был близким человеком с Лавровым. И он просто от него в шоке. Он просто не понимает, что с ним происходит. Он говорит: "Он был отличным дядькой. Просто отличным". Образованным, умным, очень спокойным, очень интеллигентным, никогда, там, – не знаю – слова "х...й" не сказавшим. Понимаете? А тут вот такое сейчас", – сказал журналист.

И таких примеров, по его словам, "очень много".

"То есть это деградация, это такая хроника пикирующей бюрократии. Это Содом и Гоморра", – подвел Мурзагулов черту под обсуждением нравов, царящих в среде российского чиновничества.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мурзагулов родился 24 мая 1978 года в Кумертау (Башкортостан, Россия). Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Позднее учился в Institut d'Études Politiques (Франция).

Работал в должности ведущего выпусков новостей и затем редактора на "Первом канале". Был заместителем главы администрации Башкортостана, заместителем руководителя предприятия "Курорты Северного Кавказа", заместителем мэра Красногорска (Московская область), экспертом ООН в сфере связей с общественностью.

Уехал из России в 2021 году. Работает в медиахолдинге российского бизнесмена и оппозиционера Михаила Ходорковского. Мурзагулов включен минюстом РФ в список "иноагентов".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Сергей Лавров, проституция, Кремль, Алеся Бацман, политика, чиновники, семья, интервью, власть, многоженство, Рублевка, девушка, жена, бизнесмен, россияне, власти, Ростислав Мурзагулов
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