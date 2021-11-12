Бывший "прокурор" Крыма Поклонская получила квартиру в Москве за $700 тыс.

Половина квартиры площадью 119 м² в элитном жилом комплексе "Дача Сталина" перешла из собственности правительства РФ в собственность Поклонской 4 октября, когда она сложила депутатский мандат Госдумы. Вторая половина была отчуждена в пользу ее дочери Анастасии Мериуц. Стоимость жилья составляет 53 млн руб. или $700 тыс., говорится в расследовании.

Согласно декларации Поклонской, за последние шесть лет она заработала в общей сложности 25,2 млн руб., то есть половину стоимости квартиры, сообщают "Важные истории".

К моменту приватизации квартиры в декларации Поклонской были указаны земельный участок площадью 1014 м² и дом в Крыму площадью почти 300 м².