Бывший советский разведчик Жирнов: Был ли Путин обаятельным, когда меня допрашивал? Мой мозг это стер. По крайней мере, он не пытался меня лапать

"На самом деле он [Путин] очень эмоциональный человек Он все это ужасно скрывает, и это проявляется, только когда он разговаривает с вами один на один. Где-то в интиме, в предбаннике сауны, в сауне, где-то за шашлыками, за стаканом чего-нибудь. Он может обаять кого угодно", – сказал Жирнов.
Гордон спросил, пытался ли Путин в свое время обаять Жирнова, когда его допрашивал.
"Вполне возможно. Откровенно говоря, мой мозг это стер. Но, по крайней мере, он не пытался меня лапать. Это точно совершенно", – ответил разведчик.
При этом Путин пытался "пришить" ему дело, рассказал Жирнов.
"Я видел перед собой маленького человека в сером костюме, который пытается использовать маленькую власть, которая ему дана КГБ, – власть доставить меня на Лубянку и "шить" мне дело. Мне тогда было 19 лет, второй курс МГИМО, у меня приятель Андрюша Брежнев – внук генерального секретаря ЦК КПСС. А тут какой-то чекист сраный пытается "пришить" мне дело за то, что я два часа поговорил с французом. Причем поговорил по официальной линии – я работал на справочной службе Олимпиады, и мне с ними полагалось... Он мне позвонил – я ему ответил", – вспоминал он.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему оставаться на посту главы государства до 2036 года.