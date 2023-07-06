Бывший советский разведчик Жирнов: Был ли Путин обаятельным, когда меня допрашивал? Мой мозг это стер. По крайней мере, он не пытался меня лапать

"На самом деле он [Путин] очень эмоциональный человек Он все это ужасно скрывает, и это проявляется, только когда он разговаривает с вами один на один. Где-то в интиме, в предбаннике сауны, в сауне, где-то за шашлыками, за стаканом чего-нибудь. Он может обаять кого угодно", – сказал Жирнов.

Гордон спросил, пытался ли Путин в свое время обаять Жирнова, когда его допрашивал.

"Вполне возможно. Откровенно говоря, мой мозг это стер. Но, по крайней мере, он не пытался меня лапать. Это точно совершенно", – ответил разведчик.

При этом Путин пытался "пришить" ему дело, рассказал Жирнов.

"Я видел перед собой маленького человека в сером костюме, который пытается использовать маленькую власть, которая ему дана КГБ, – власть доставить меня на Лубянку и "шить" мне дело. Мне тогда было 19 лет, второй курс МГИМО, у меня приятель Андрюша Брежнев – внук генерального секретаря ЦК КПСС. А тут какой-то чекист сраный пытается "пришить" мне дело за то, что я два часа поговорил с французом. Причем поговорил по официальной линии – я работал на справочной службе Олимпиады, и мне с ними полагалось... Он мне позвонил – я ему ответил", – вспоминал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube