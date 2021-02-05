ГОРДОН
 
 
МИР

Бывший вице-президент США Пенс запустит подкаст

Экс-вице-президент США Майк Пенс в 90-х несколько лет вел на радио консервативное шоу The Mike Pence Show до своего избрания в Конгресс в 2000 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пенс будет рассказывать о своих достижениях на посту вице-президента, о консервативных ценностях, индивидуальной свободе и прочем
Пенс будет рассказывать о своих достижениях на посту вице-президента, о консервативных ценностях, индивидуальной свободе и прочем
Фото: EPA

Бывший  вице-президент США Майк Пенс будет записывать подкасты. Об этом сам Пенс написал в Twitter.

Бывший соратник 45-го президента США Дональда Трампа присоединился к фонду "Молодая Америка" – консервативной молодежной организации, которая была основана еще в 1969 году.

В фонде напомнили, что в свое время спонсировали национальную радиопрограмму 40-го президента США Рональда Рейгана, который в то время был губернатором Калифорнии. Теперь они будут запускать подкаст с Майком Пенсом.

Фонд анонсирует, что в подкасте Пенс будет рассказывать о своих достижениях на посту вице-президента, о консервативных ценностях, индивидуальной свободе и прочем.

Politico отмечает, что эта деятельность не будет чем-то новым для 61-летнего Пенса: в 90-х он несколько лет вел на радио консервативное шоу The Mike Pence Show до своего избрания в Конгресс в 2000 году и был известным на Среднем Западе консервативным радиоведущим.

Кроме того, он будет вести лекции в кампусе фонда, как только можно будет безопасно возобновить такие мероприятия, прерванные пандемией. 

Накануне Пенс также сообщил, что присоединился к Heritage Foundation – консервативному исследовательскому центру США. Там он будет заниматься вопросами государственной политики в качестве приглашенного научного сотрудника.

Пенс, который последние четыре года был ближайшим союзником Трампа, пока отношения между ними не испортились из-за событий в Капитолии 6 января, выехал вместе с женой в родной штат Индиана. Но у бывшего второго человека в государстве нет ни дома, ни значительного состояния, и ему фактически негде жить, писал Business Insider.

Теги: радио, вице-президент, Heritage Foundation, Майк Пенс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
  Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
"Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом". Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
Общественное объявило конкурс идей для клипа Go-A на песню "Шум", с которой они поедут на "Евровидение 2021"
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
"Сюрприз". Шакира покрасила волосы в ярко-розовый цвет. Видео
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
alyona alyona записала хип-хоп трек о проекте "Цифрограм" от Минцифры
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу G
Виктория ВОРОНИНА
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
Бабкина прооперировали в Австрии
Бабкина прооперировали в Австрии
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
  "Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
"Сначала приезжает охрана. Потом привозят Лену". Жена Кошевого рассказала, как шила для Зеленской наряд на День Независимости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS