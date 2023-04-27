Частный японский космический корабль, вероятно, провалил историческую попытку посадки на Луну

Основываясь на имеющихся данных, Центр управления полетами Hakuto-R в Нихонбаши, Токио, подтвердил, что посадочный модуль находился в вертикальном положении, когда выполнял последний подход к лунной поверхности. Вскоре после запланированного времени посадки не было получено никаких данных, указывающих на приземление. Инженеры ispace отслеживали расчетный остаточный запас топлива, и вскоре после этого скорость спуска быстро увеличилась. Затем связь была потеряна. На основании этого было установлено, что существует высокая вероятность того, что посадочный модуль в конечном итоге совершил жесткую посадку на поверхность Луны.

Чтобы найти основную причину этой ситуации, инженеры ispace работают над подробным анализом данных телеметрии, полученных до конца последовательности посадки, и уточнят детали после завершения анализа.

В компании отметили, что, несмотря на вероятную неудачу, в процессе были получены ценные данные и ноу-хау от начала до почти конца пути, что обеспечит будущую успешную миссию по высадке на Луну.

"Существует твердое убеждение, что это большой шаг вперед к будущим исследованиям Луны и важная веха для продвижения освоения космоса частным сектором на новый уровень не только в Японии, но и во всем мире", – говорится в сообщении.

Роботизированный Hakuto-R, управляемый токийской компанией ispace, должен был стать первым частным космическим кораблем и первым автомобилем японского производства, когда-либо мягко приземлившимся на Луну, отмечает ispace.

Если попытка действительно потерпела неудачу, правительственные зонды из Соединенных Штатов, Советского Союза / России и Китая останутся единственными роботами-исследователями, которые успешно приземлились на Луне, пишет Space.com.