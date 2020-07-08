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Черногория сняла ограничения на въезд для граждан Украины

Власти Черногории включили Украину в список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд на территорию государства. До этого украинцам нужно было предоставлять отрицательный ИФА- или ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщается на сайте Института общественного здравоохранения Черногории. Обновленный список был опубликован 8 июля. Всего в перечне 50 государств, а также все страны Европейского союза. Приезжающим из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Израиля, Сингапура и Канады для въезда в Черногорию необходимо предъявить отрицательный ИФА- или ПЦР-тест на коронавирус. Гражданам из других государств въезд разрешен при условии соблюдения режима самоизоляции.

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