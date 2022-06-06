Четырехдневная рабочая неделя без сокращения зарплаты. В Великобритании начался крупнейший в мире эксперимент

Банки, отели, анимационные студии и другие бизнесы будут платить своим работникам 100% заработной платы при условии, что те сохранят максимальную производительность.
Одной из компаний, участвующих в исследовании, стал Charity Bank с количеством работников около 3 тыс. Генеральный директор компании Эд Сигел убежден, что переход на четырехдневную неделю – естественный следующий шаг после пандемии.
"Концепция пятидневной рабочей недели ХХ века больше не подходит для бизнеса ХХI века", – считает он.
Исследовать эффективность "четырехдневки" будут ученые из Кембриджа, Оксфорда и Бостонского колледжа. Они также оценят, как четырехдневная рабочая неделя влияет на окружающую среду и гендерное равенство.
Впервые четырехдневная рабочая неделя введена в 1965 году в английской фирме Roundpay Metal Finishers. Идея "четырехдневки" получила новый импульс из-за пандемии COVID-19, когда гибкость рабочего графика стала фактором выживания бизнеса, а люди привыкли больше времени проводить вне офиса.
Эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели проводили и проводят правительства или отдельные компании во многих странах, в частности в Дании, США, Канаде, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Японии, Германии и других.
"Русская служба BBC" в 2021 году писала об "ошеломляюще успешном" эксперименте по переходу на четырехдневную рабочую неделю в Исландии. До 2022 года он считался самым масштабным в мире. В период с 2015-го по 2019 год в нем приняли участие около 2500 человек разных профессий, которые вместо 40 часов в неделю работали от 35 до 36 часов без сокращений заработной платы. После вывода, что сокращение рабочих часов не привело к потере производительности профсоюзы до 2021 года добились либо уменьшения рабочих часов, либо права на их сокращение для 80% работающих.
Euronews напоминает, что эксперимент в 2015-м проводила и Швеция, однако результаты были признаны неоднозначными.
В Бельгии зимой 2022-го правительство разрешило сотрудникам обращаться к работодателям с просьбой перевести их на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Компания, сообщал Bloomberg 15 февраля, может отклонить запрос, но с письменным объяснением причины отказа.
Испания в 2022-м, по данным Euronews, готовится запустить пилотную программу четырехдневной рабочей недели для компаний, заинтересованных в этой идее. Около 6 тыс. сотрудников 200 малых и средних предприятий смогут продлить свои выходные на один день без изменений в оплате труда. Эксперимент продлится год, дата начала пока не определена.