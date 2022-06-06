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Четырехдневная рабочая неделя без сокращения зарплаты. В Великобритании начался крупнейший в мире эксперимент

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Тысячи британцев начали тестировать четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы. Это должно сделать их счастливее
Тысячи британцев начали тестировать четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы. Это должно сделать их счастливее
Фото: EPA

Десятки британских компаний в понедельник, 6 июня, начали тестировать четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы, сообщает Sky News. Эксперимент продлится полгода и охватит тысячи работников по всей Великобритании.

Банки, отели, анимационные студии и другие бизнесы будут платить своим работникам 100% заработной платы при условии, что те сохранят максимальную производительность.

Одной из компаний, участвующих в исследовании, стал Charity Bank с количеством работников около 3 тыс. Генеральный директор компании Эд Сигел убежден, что переход на четырехдневную неделю – естественный следующий шаг после пандемии.

"Концепция пятидневной рабочей недели ХХ века больше не подходит для бизнеса ХХI века", – считает он.

Исследовать эффективность "четырехдневки" будут ученые из Кембриджа, Оксфорда и Бостонского колледжа. Они также оценят, как четырехдневная рабочая неделя влияет на окружающую среду и гендерное равенство.

Контекст:

Впервые четырехдневная рабочая неделя введена в 1965 году в английской фирме Roundpay Metal Finishers. Идея "четырехдневки" получила новый импульс из-за пандемии COVID-19, когда гибкость рабочего графика стала фактором выживания бизнеса, а люди привыкли больше времени проводить вне офиса.

Эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели проводили и проводят правительства или отдельные компании во многих странах, в частности в Дании, США, Канаде, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Японии, Германии и других.

"Русская служба BBC" в 2021 году писала об "ошеломляюще успешном" эксперименте по переходу на четырехдневную рабочую неделю в Исландии. До 2022 года он считался самым масштабным в мире. В период с 2015-го по 2019 год в нем приняли участие около 2500 человек разных профессий, которые вместо 40 часов в неделю работали от 35 до 36 часов без сокращений заработной платы. После вывода, что сокращение рабочих часов не привело к потере производительности профсоюзы до 2021 года добились либо уменьшения рабочих часов, либо права на их сокращение для 80% работающих.

Euronews напоминает, что эксперимент в 2015-м проводила и Швеция, однако результаты были признаны неоднозначными.

В Бельгии зимой 2022-го правительство разрешило сотрудникам обращаться к работодателям с просьбой перевести их на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Компания, сообщал Bloomberg 15 февраля, может отклонить запрос, но с письменным объяснением причины отказа.

Испания в 2022-м, по данным Euronews, готовится запустить пилотную программу четырехдневной рабочей недели для компаний, заинтересованных в этой идее. Около 6 тыс. сотрудников 200 малых и средних предприятий смогут продлить свои выходные на один день без изменений в оплате труда. Эксперимент продлится год, дата начала пока не определена.

Теги: Великобритания, зарплата, бизнес, исследование, работа, эксперимент
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