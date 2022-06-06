Четырехдневная рабочая неделя без сокращения зарплаты. В Великобритании начался крупнейший в мире эксперимент

Тысячи британцев начали тестировать четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы. Это должно сделать их счастливее Фото: EPA

Банки, отели, анимационные студии и другие бизнесы будут платить своим работникам 100% заработной платы при условии, что те сохранят максимальную производительность.

Одной из компаний, участвующих в исследовании, стал Charity Bank с количеством работников около 3 тыс. Генеральный директор компании Эд Сигел убежден, что переход на четырехдневную неделю – естественный следующий шаг после пандемии.

"Концепция пятидневной рабочей недели ХХ века больше не подходит для бизнеса ХХI века", – считает он.

Исследовать эффективность "четырехдневки" будут ученые из Кембриджа, Оксфорда и Бостонского колледжа. Они также оценят, как четырехдневная рабочая неделя влияет на окружающую среду и гендерное равенство.