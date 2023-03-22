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Число открытых россиянами компаний в Турции за год выросло на 670%

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Россияне составляли почти четверть всех иностранных покупателей недвижимости в Турции в 2022 году
Россияне составляли почти четверть всех иностранных покупателей недвижимости в Турции в 2022 году
Фото: depositphotos.com

В 2022 году россияне учредили в Турции более 1300 фирм, что на 670% больше, чем в предыдущем году. Об этом 20 марта написало агентство Bloomberg, ссылаясь на отчет аналитического центра The Economic Policy Research Foundation of Turkey.

В агентстве отмечают, что волна новых компаний с российскими партнерами подчеркивает растущую привлекательность Турции как места назначения российских денег после войны в Украине. Фирмы с иранскими партнерами заняли второе место.

Эта тенденция отражается и на турецком рынке жилья, где в прошлом году россияне составляли почти четверть всех иностранных покупателей недвижимости, добавляет Bloomberg.

"Президент Турции Реджеп Эрдоган воздержался от участия в западных санкциях против России в связи с ее вторжением в Украину, что сделало Турцию привлекательным местом для инвесторов, ищущих убежища от санкций, в том числе олигархов, пытающихся избежать потенциальной конфискации активов", – говорится в публикации.

Контекст:

Турция хоть и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но одновременно сохраняет дружеские отношения с Россией и не вводит против нее санкций.

В начала февраля Bloomberg писал, что США усиливают давление на Турцию и ОАЭ из-за торговли с Россией. Собеседник агентства рассказал, что 2-го и 3 февраля заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками для обсуждения растущих объемов экспорта товаров в Россию. Замглавы минфина стал третьим по счету высокопоставленным чиновником, посетившим Анкару за год, с целью заставить ее соблюдать американские санкции, отметил Bloomberg. Как итог с 1 марта Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в Россию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, недвижимость, бизнес, Bloomberg, компании
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