Число открытых россиянами компаний в Турции за год выросло на 670%

Россияне составляли почти четверть всех иностранных покупателей недвижимости в Турции в 2022 году Фото: depositphotos.com

В агентстве отмечают, что волна новых компаний с российскими партнерами подчеркивает растущую привлекательность Турции как места назначения российских денег после войны в Украине. Фирмы с иранскими партнерами заняли второе место.

Эта тенденция отражается и на турецком рынке жилья, где в прошлом году россияне составляли почти четверть всех иностранных покупателей недвижимости, добавляет Bloomberg.

"Президент Турции Реджеп Эрдоган воздержался от участия в западных санкциях против России в связи с ее вторжением в Украину, что сделало Турцию привлекательным местом для инвесторов, ищущих убежища от санкций, в том числе олигархов, пытающихся избежать потенциальной конфискации активов", – говорится в публикации.