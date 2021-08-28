Число погибших при взрыве на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13 человек

Дороги рядом с воинской частью, где случился пожар, перекрыли Фото: rus.azattyq.org

"По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, погибших при ликвидации последствий взрывов", – сообщали в министерстве накануне. 28 августа нашли еще одно тело.

Отмечается, что пострадали 98 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС, которые тушили пожар. Кроме того, три человека пропали, их ищут.

"Радио Азаттык" пишет, что среди погибших – сотрудники МЧС, воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

Власти эвакуировали сотни людей из окрестностей и закрыли автотрассу, соединяющую область с Алматы. Движение по железной дороге, которая проходит в сотнях метров от воинской части, приостановлено.