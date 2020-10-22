Число случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн

21 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Испании достигло 1 005 295. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

С начала эпидемии в Испании скончались 34 366 пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровели – 150 376 человек.

Издание со ссылкой на информацию Минздрава отмечает, что колличество инфицированных в стране может значительно превышать официальные данные. По их данным, вероятно, известно только о 60–80% от общего числа обнаруженных. Реальное количество заражений может составлять от 3,5 млн до 5 млн человек.

К 1 млн случаев также приближаются Франция (999,7 тыс.) и Колумбия (974,1 тыс).