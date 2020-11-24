Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 59 млн

В мире с начала пандемии скончалось более 1,39 млн пациентов с COVID-19, каждый пятый из них – в США.

Коронавирусом в мире инфицировались по состоянию на 24 ноября уже 59,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано с начала пандемии в США – более 12,4 млн. В пятерку стран с наибольшим количеством инфицирований вошли также Индия (более 9,1 млн), Бразилия (6 млн), Франция (почти 2,2 млн) и Россия (почти 2,1 млн).

Более миллиона случаев выявили также в Испании, Великобритании, Италии, Аргентине и Колумбии.

Жертв COVID-19 в мире уже 1 395 658, больше всего их в США (почти 258 тыс.) и Бразилии (более 169 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 23 ноября зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.