Число жертв наводнений в Турции достигло 82 человек

Из-за наводнения погибли 82 наших гражданина: в северной провинции Кастамону – 71 человек, в Синопе – 10, в Бартыне – один местный житель.

Без вести пропавшими считаются 16 человек.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Эвакуированы 2478 человек.

Контекст:

Наводнения обрушились на север Турции 10 августа, они начались из-за сильных дождей, по улицам неслись потоки воды и грязи. Сотни населенных пунктов остались без электричества, разрушены мосты и дороги.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зонами бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын, пострадавшие от наводнений, селевых потоков и оползней.