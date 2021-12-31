Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 400 человек

Большинство жертв утонули и погибли в результате оползней и падения деревьев.

Число пострадавших составляет 1147, пропавших без вести – 82.

По подсчетам чиновников, тайфун нанес инфраструктуре и сельскому хозяйству страны ущерб на сумму около $459 млн. В частности, стихия повредила более 530 тыс. домов, треть из них оказалась разрушена.

Контекст:

Тайфун "Раи" обрушился на Филиппины 16 декабря, больше всего от стихии пострадал остров Бохоль, центр одноименной провинции. Покинуть свои дома пришлось около 500 тыс. филиппинцев.

Voice of America отмечал, что тайфун сопровождался порывами ветра до 270 км/ч, что сделало "Раи" одним из самых мощных за последние годы.