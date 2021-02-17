"Чувствую себя прекрасно, можете не переживать". Предполагаемая дочь Путина в прямом эфире поговорила с автором расследования о ней

Пользователь Instagram под ником luizaroz Луиза Розова, которую российское издание "Проект" в своем расследовании назвало "третьей дочерью президента России Владимира Путина", зарегистрировалась в голосовой социальной сети Clubhouse в ночь на 17 февраля и поговорила с автором расследования о ней, журналистом "Проекта" Андреем Захаровым. Tjournal опубликовал расшифровку разговора.

Девушка отвечала на вопросы пользователей в Clubhouse вместе со своими друзьями. Она поставила на аватарку фото, на котором не видно лица, и подписалась на нескольких знакомых, отметило издание. Ее друзья повторяли, что девушка не связана с политикой. Захаров в отличие от многих других участников беседы, напрямую обратился к Розовой как к дочери Путина.

Дискуссия Розовой и Захарова продлилась около 10 минут. Девушка за это время ни разу не опровергла слова журналиста о том, что ее и президента РФ связывают родственные связи.

Она поблагодарила Журналиста за публикацию расследования.

"Что вы, у меня был такой затор в жизни, такая стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность, что увидели мой аккаунт. Я никогда не пыталась популяризировать себя, просто я чувствую себя прекрасно, можете за меня не переживать. Я продолжаю жить своей жизнью, я не пытаюсь никак дальше раскручиваться. Моя жизнь продолжается, все хорошо", – рассказала Розова.

На вопрос журналиста, как девушке живется с ярлыком "дочери Путина", она ответила, что абсолютно никак не относится к политике.

"Я делаю то, что мне нравится. Вы думали, что я удалю аккаунт? Черта с два вам. Я живу своей жизнью, занимаюсь модой. Это не центральное моё увлечение, но мне нравится это. Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что я раньше делала. Все, как я раньше жила, с кем общалась. Я просто люблю визуал и буду любить всегда. Вот и все", – сообщила она о планах.

Розова заявила о нежелании покидать Россию.

"Меня, конечно, очень привлекает мысль о том, что можно уехать в тот же Нью-Йорк прекрасный или же в точку кипения моды, Париж или Милан, но я останусь в своей стране, в своём родном городе. Может быть, в Москву уеду, как сложится, она мне тоже очень нравится", – сказала она.

В тоже время "дочь Путина" проигнорировала просьбу Захарова дать однозначный ответ, нравится ли ей жить в России.

Журналисты "Проекта" в своем расследовании акцентировали внимание на феноменальном сходстве Розовой с президентом РФ, но публиковать ее фотографию они не стали, потому что ей еще нет 18 лет. Настоящее имя предполагаемой третьей дочери Путина – Елизавета. Ее мать Светлана Кривоногих, по сведениям "Проекта", является миноритарным акционером банка "Россия". Российский оппозиционер Алексей Навальный также упоминал о Елизавете Кривоногих в своем расследовании под названием "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Розова после акций протеста 31 января в России опубликовала в своих Stories фотографии с призывами "переплавить резиновые дубинки на презервативы" и "заниматься любовью, а не войной".