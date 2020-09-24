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CША вводят новые санкции против Кубы

Санкции, которые вводит министерство финансов США против Кубы, предусматривают запрет для американцев проживать в помещениях, принадлежащих кубинскому правительству, импортировать кубинские алкоголь и табачную продукцию. Президент США Дональд Трамп считает, что эти ограничения гарантируют: "американские доллары не будут финансировать кубинский режим".

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Ожидается, что ограничения, введенные минфином США, вступят в силу сегодня
Ожидается, что ограничения, введенные минфином США, вступят в силу сегодня
Фото: The U.S. Department of the Treasury / Facebook

Министерство финансов США 23 сентября внесло изменения в положение о контроле за иностранными активами Кубы, расширив санкции против страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте минфина США. 

Цель введения ограничений – "лишить источника доходов кубинский режим", заявили в ведомстве. 

"Изменения ограничивают проживание на некоторых объектах собственности на Кубе; импорт алкогольной и табачной продукции кубинского происхождения; посещение или организацию профессиональных совещаний или конференций на Кубе; участие и организацию некоторых публичных выступлений, клиник, семинаров, конкурсов и выставок на Кубе", – сказано в релизе. 

Изменения вступят в силу после их опубликования в Федеральном реестре, ожидается, что это произойдет 24 сентября. 

Президент США Дональд Трамп 23 сентября пояснил, что в соответствии с изменениями, американцам будет запрещено проживать в помещениях, принадлежащих кубинскому правительству, и импортировать кубинские сигары и спиртные напитки, сообщает пресс-служба Белого дома. 

"Эти действия гарантируют, что американские доллары не будут финансировать кубинский режим и перейдут непосредственно к кубинскому народу. Это большая разница. Большая разница, правда", – сказал он. 

В конце 2014-го – начале 2015 года при президенте США Бараке Обаме и президенте Кубы Рауле Кастро страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Тогда же Конгресс США по просьбе Обамы исключил Кубу из перечня государств – спонсоров терроризма. В мае 2020-го Reuters сообщило, что Штаты могут снова включить Кубу в этот перечень. 

В июне 2017 года новый президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации по нормализации отношений с Кубой. С 9 ноября 2017 года США усилили санкции против Кубы. Министерство финансов США запретило гражданам, находящимся под юрисдикцией США, проводить финансовые операции со структурами, которые контролируются или действуют от лица кубинской армии, разведки и спецслужб.

Очередные ограничительные меры США против Кубы вступили в силу 5 июня 2019 года.

Теги: США, Куба, санкции, Дональд Трамп, ограничения
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