Cуд приостановил рассмотрение иска о лишении статуса СМИ белорусского портала TUT.BY

Министерство информации Беларуси лишило крупнейшее оппозиционное издание республики TUT.BY статуса СМИ на три месяца. Издание оспаривает предупреждения министерства в Верховном суде страны.

В Минске прошло предварительное заседание по иску министерства информации Беларуси о лишении статуса СМИ крупнейшего оппозиционного издания республики TUT.BY. Об этом 7 октября сообщило TUT.BY.

Адвокат издания Сергей Зикрацкий заявил ходатайство о приостановлении производства по делу о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. Он пояснил, что подал в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда Беларуси заявление о признании недействительными трех предупреждений министерства информации. Заседание по этому заявлению назначено на 26 октября.

По информации TUT.BY, если Верховный суд признает эти предупреждения недействительными, то у министерства не будет оснований для подачи иска о лишении TUT.BY статуса СМИ.

Судья Иван Мойсейчик принял решение приостановить производство до 26 октября.

"Мы надеемся на подробное рассмотрение наших аргументов, потому что мы не согласны с предупреждениями, которые нам вынесены", – сказала генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина.

29 сентября министерство информации Беларуси на три месяца лишило TUT.BY статуса СМИ. Приостановление выпуска сетевого издания продлится c 1 октября по 30 декабря 2020 года. Журналисты объяснили, что, несмотря на это, будут продолжать работать, но уже в качестве интернет-ресурса.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самый популярным СМИ в Беларуси. Издание активно освещает массовые акции протеста, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицировали. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.