"Да здравствует революция!" В Макрона бросили яйцо на выставке в Лионе. Видео

Яйцо попало в Макрона, но сразу не разбилось Скриншот: Lyon Mag / Twitter

Поступок совершил 20-летний мужчина. Перед тем как швырнуть яйцо, он крикнул "Да здравствует революция!"

После этого его задержала служба безопасности президента и надела на него наручники. По информации издания, Макрон выразил желание поговорить с нападавшим, чтобы понять мотивы его поступка.

Президент Франции успел сделать несколько заявлений о возрождении ресторанного и гостиничного сектора. Он пообещал отменить налог на чаевые, которые клиенты платят с банковских карт.

Видео инцидента Lyon Mag опубликовало в Twitter. На нем видно, что яйцо ударилось о Макрона, но сразу не разбилось.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021