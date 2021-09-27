"Да здравствует революция!" В Макрона бросили яйцо на выставке в Лионе. Видео

Поступок совершил 20-летний мужчина. Перед тем как швырнуть яйцо, он крикнул "Да здравствует революция!"
После этого его задержала служба безопасности президента и надела на него наручники. По информации издания, Макрон выразил желание поговорить с нападавшим, чтобы понять мотивы его поступка.
Президент Франции успел сделать несколько заявлений о возрождении ресторанного и гостиничного сектора. Он пообещал отменить налог на чаевые, которые клиенты платят с банковских карт.
Видео инцидента Lyon Mag опубликовало в Twitter. На нем видно, что яйцо ударилось о Макрона, но сразу не разбилось.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021
Это не первый подобный инцидент с участием Макрона. В начале июня этого года во время визита в регион Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из стоявших в толпе мужчин дал ему пощечину. Он кричал: "Долой Макронию!"
Нападавшим оказался 28-летний Дэмиен Тарел, его приговорили к 18 месяцам тюремного срока, 14 из которых – условно.