Макрон приедет с визитом в Украину – МИД Франции

Макрон посетит Украину, возможно, уже в этом году Фото: EPA

Кулеба отметил, что одной из тем обсуждения между министрами во время визита Ле Дриана в Украину были двусторонние отношения между странами и само присутствие министра иностранных дел Франции в Украине в День Независимости уже является сигналом от Франции, насколько важны наши двусторонние отношения.

"Мы ожидаем с нетерпением нового этапа сотрудничества – визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона совершить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений", – сказал Кулеба.

Точную дату визита министры не назвали, но Ле Дриан выразил надежду, что визит Макрона в Украину состоится уже до конца 2021 года.

"Никогда за 30 лет независимости в Украине не было так много Франции, как сейчас. И на параде утром, очень красивом параде мы видели французские вертолеты, которые служат украинскому народу. Мы очень довольны динамикой двусторонних отношений, контрактами, которые подписываются между украинским и французским бизнесом, политическими контактами между нашими странами и теми особенными отношениями, которые сложились между президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом Макроном", – подчеркнул Кулеба.