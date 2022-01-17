Даже легкая форма COVID-19 у людей старше 50 лет может привести к проблемам с передвижением – исследование

У переболевших COVID-19 участников вероятность ухудшения подвижности почти вдвое выше по сравнению с неболевшими Фото: depositphotos.com

Исследователи опросили более 24 тыс. человек в возрасте старше 50 лет со всей Канады во время начальной фазы карантина в 2020 году, чтобы определить влияние диагноза COVID-19 на их мобильность.

Команда рассмотрела такие проблемы с мобильностью, как трудности с подъемом со стула, способность подниматься и спускаться по лестнице без посторонней помощи и проходить два-три квартала по соседству, а также изменения в способности участников передвигаться по дому, заниматься домашними делами и физической активности.

В итоге ученые обнаружили, что у участников исследования с COVID-19 вероятность ухудшения подвижности была почти вдвое выше по сравнению с теми, у кого не было COVID-19, хотя у большинства из них были легкие или умеренные симптомы. Из 2748 человек с подтвержденным, вероятным или подозреваемым коронавирусом 94% не были госпитализированы.

"Наши результаты показали, что риск возникновения проблем с передвижением выше у людей старшего возраста, с низким доходом, с тремя или более хроническими заболеваниями, низкой физической активностью и плохим питанием", – говорит доцент школы реабилитации в Университете имени Макмастера Марла Бошан.