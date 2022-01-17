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Даже легкая форма COVID-19 у людей старше 50 лет может привести к проблемам с передвижением – исследование

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У переболевших COVID-19 участников вероятность ухудшения подвижности почти вдвое выше по сравнению с неболевшими
У переболевших COVID-19 участников вероятность ухудшения подвижности почти вдвое выше по сравнению с неболевшими
Фото: depositphotos.com

Даже легкая или средняя форма COVID-19 может вызвать проблемы с двигательным аппаратом у людей старше 50 лет. Об этом говорится в новом исследовании канадского Университета Далхаузи, обнародованном в журнале Jama Network 12 января. Также подробности исследования опубликованы на сайте университета.

Исследователи опросили более 24 тыс. человек в возрасте старше 50 лет со всей Канады во время начальной фазы карантина в 2020 году, чтобы определить влияние диагноза COVID-19 на их мобильность.

Команда рассмотрела такие проблемы с мобильностью, как трудности с подъемом со стула, способность подниматься и спускаться по лестнице без посторонней помощи и проходить два-три квартала по соседству, а также изменения в способности участников передвигаться по дому, заниматься домашними делами и физической активности.

В итоге ученые обнаружили, что у участников исследования с COVID-19 вероятность ухудшения подвижности была почти вдвое выше по сравнению с теми, у кого не было COVID-19, хотя у большинства из них были легкие или умеренные симптомы. Из 2748 человек с подтвержденным, вероятным или подозреваемым коронавирусом 94% не были госпитализированы.

"Наши результаты показали, что риск возникновения проблем с передвижением выше у людей старшего возраста, с низким доходом, с тремя или более хроническими заболеваниями, низкой физической активностью и плохим питанием", – говорит доцент школы реабилитации в Университете имени Макмастера Марла Бошан.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 328,3 млн случаев COVID-19, 5,5 млн человек умерли.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ученые, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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