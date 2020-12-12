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Депутат Госдумы назвал территорию Казахстана "подарком от России". МИД Казахстана вручил ноту РФ

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России". В министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что ожидают "адекватной оценки российской стороной подобных высказываний".

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МИД Казахстана отреагировал на заявление российского депутата
МИД Казахстана отреагировал на заявление российского депутата
Фото: gov.kz

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова, заявившего в эфире "Первого канала", что территория республики – это "большой подарок" России и СССР. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков "выразил недоумение" в связи со словами Никонова. Казахстан ожидает "адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода", говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/KazakhstanMFA/posts/2231504413652115

10 декабря Никонов, в эфире "Первого канала" в передаче, посвященной годовщине подписания Беловежских соглашений, рассуждал, какие из бывших советских республик и стран зоны влияния СССР появились "благодаря России". 

"Казахстана не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они [казахи] существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза".

Соответствующий фрагмент опубликован "Tengrinews.kz – Новости Казахстана" в Telegram-канале.

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Теги: Россия, СССР, Казахстан, Госдума, дипломаты
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