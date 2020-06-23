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Экономист Гуриев: РФ была самой богатой на постсоветском пространстве, а сейчас Казахстан, который отставал от России на 40%, ее догнал

В России не проводятся реформы, поэтому нет никаких оснований ждать быстрого роста российской экономики. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев.

Гуриев: Мировая экономика растет быстрее. И Россия все больше и больше отстает от нее
Гуриев: Мировая экономика растет быстрее. И Россия все больше и больше отстает от нее
Фото: Сергей Гуриев / Facebook

Российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что Казахстан обогнал Россию по уровню экономического развития.

"Если бы вы меня спросили, в последние несколько лет что происходит в российской экономике, я бы вам сказал, что она находится в стагнации. Что в ней не будет макроэкономической катастрофы, подобной 1991–1992 годам или 1998 году, но, с другой стороны, в ней не будет и быстрого экономического роста. Консенсусный прогноз был, что российская экономика будет расти с темпом 1,5% или 2%. И этот прогноз всегда оправдывался. И сейчас, когда российская экономика восстановится после кризиса, связанного с коронавирусом, восстановится и тот самый стагнирующий тренд", – отметил экономист.

Он подчеркнул, что в РФ не проводятся реформы.

"Очень простая ситуация, немного похожая на 70–80-е годы в советской экономике: нет реформ – нет никаких причин полагать, что вдруг начнется быстрый рост. И это на самом деле печально. Потому что мировая экономика растет быстрее. И Россия все больше и больше отстает от нее. Более того, сегодня Россию уже догнал и перегнал Казахстан. Раньше Россия была самой богатой страной на постсоветском пространстве, естественно, за вычетом стран Балтии. А сейчас Казахстан, который отставал от России на 40% 20 лет назад, ее догнал", – резюмировал Гуриев.

В мае аналитики агентства Bloomberg спрогнозировали, что падение ВВП России во втором квартале 2020 года составит 16%, что станет худшим квартальным показателем с начала 1990-х.

Правительство РФ предрекало экономический рост в 2020 году, напомнило агентство. По итогам первого квартала увеличение ВВП страны составило 1,6%.

Теги: Россия, Казахстан, ВВП, экономика, реформы, Сергей Гуриев
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