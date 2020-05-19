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ВВП России во втором квартале упадет на 16% – Bloomberg

В апреле ВВП России оказался на 28% ниже аналогичного показателя 2019 года. На основании этих данных аналитики Bloomberg составили прогноз падения экономики РФ за квартал.

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Такого кризиса в российской экономике не было с начала 90-х, пишет Bloomberg
Такого кризиса в российской экономике не было с начала 90-х, пишет Bloomberg
Фото: ЕРА

Падение ВВП России во втором квартале 2020 года составит 16%, что станет худшим квартальным показателем с начала 1990-х. Такой прогноз сделали аналитики агентства Bloomberg.

Поскольку из-за пандемии коронавируса была ограничена экономическая активность и экономические последствия карантина сохранятся до конца мая, снижение ВВП России окажется значительно более глубоким, чем во время последнего мирового финансового кризиса, полагает эксперт Скотт Джонсон.

Из отчета министерства финансов России следует, что в апреле объем ВВП снизился на 28%. К примеру, по позиции "продажа автомобилей" цифры падения за месяц составили 72%, отмечает Bloomberg.

Правительство РФ предрекало экономический рост в 2020 году, напомнило агентство. По итогам первого квартала увеличение ВВП составило 1,6%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 19 мая коронавирусной инфекцией заразилось 4,87 млн человек, из них почти 321,6 тыс. умерли, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В России коронавирусом заразилось почти 230 тыс. человек, более 2,8 тыс. из них умерли.

Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый масштабный кризис со времен Великой депрессии.

Теги: Россия, автомобили, ВВП, экономика, кризис, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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