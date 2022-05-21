Дмитрий Быков: Украина сегодня – самая интересная страна Европы. Она лидер славянства – Москва с этой миссией не справилась

"Для меня Украина – более теплый, более южный, более западный, более культурный и духовный вариант славянства. Лидер, безусловно, славянства. С этой миссией Москва не справилась", – сказал он.

По мнению Быкова, Украина на сегодняшний день – самая интересная страна Европы.

"Насчет мира не знаю, но самая интересная страна Европы, безусловно. Я помню, когда после первого Майдана в 2004 году читал я разные соцсети. Там один автор написал: "Вот видно, что нация достойна возглавить Европу". Я тогда довольно ядовито ответил: "Осталось уговорить Европу". Сейчас, мне кажется, Европа все поняла и Украина доказала: да, она возглавляет сегодня Европу, безусловно", – добавил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube