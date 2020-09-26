До начала массовой вакцинации от COVID-19 может погибнуть до двух миллионов человек – ВОЗ

От COVID-19 в мире погибло около одного миллиона человек. Об этом 25 сентября заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину Фото: pixabay.com

От коронавируса в мире умер почти один миллион человек, однако эта цифра может увеличиться и до двух миллионов. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга 25 сентября.

"Это вполне возможно. За девять месяцев от коронавируса скончался один миллион человек. Возможно, что потребуется еще девять месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще один миллион человек", – заявил он.

При этом Райан добавил, что сейчас многое можно сделать, чтобы спасти жизни людей, не дожидаясь вакцины.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. В ВОЗ отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях.