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Дом российской теннисистки Весниной ограбили. У спортсменки украли олимпийские медали

Веснина выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Веснина выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Фото: ЕРА

В Московской области обокрали дом теннисистки, олимпийской чемпионки Елены Весниной. Об этом спортсменка рассказала ТАСС 12 сентября.

Вместе с мужем теннисистка была на ужине. Когда они вернулись домой, то обнаружили, что украдены обе олимпийские медали и драгоценности. Также взломали сейф, сообщила Веснина.

Грабители проникли в дом, взломав дверь. По словам Весниной, они с мужем забыли включить в доме сигнализацию, поэтому в момент кражи она не сработала. Точный ущерб еще не посчитали.

Спортсменка обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что правоохранители уже проводят осмотр дома.

В разговоре с "Коммерсантом" Веснина уточнила, что медали лежали в спортивной сумке. Спортсменка рассказала, что показывала их детям в теннисном клубе, поэтому не убирала в сейф. Документы при этом остались на месте.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил "Спорт-Экспрессу", что федерация поможет спортсменке.

Контекст:

Веснина выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. В 2016 году она выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Российская теннисистка побеждала на трех турнирах Большого шлема – Открытом чемпионате Франции 2013, US Open 2014 и Wimbledon 2017, сообщило РБК.

В этом году она пропустила Открытый чемпионат США из-за травмы ахиллового сухожилия, которую получила на Играх в Токио.

Теги: Олимпиада, ограбление, Токио, Рио-де-Жанейро, медали, ущерб, спортсмены, драгоценности
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