Дуда официально вступил в должность президента Польши

6 августа Анджей Дуда, победивший на президентских выборах в Польше, официально начал свою вторую президентскую каденцию, приняв присягу перед польским Национальным собранием.



Дуда победил на президентских выборах в Польше с результатом 51,03% Фото: ЕРА

Анджей Дуда во второй раз победил на президентских выборах в Польше. Как стало известно из трансляции на странице Дуды в Facebook, его инаугурация началась с торжественного приведения к присяге перед польским парламентом.

После этого Дуда провел богослужение в соборе Святого Иоанна Крестителя и принял верховное командование вооруженными силами Польши – церемония прошла на площади Пилсудского в Варшаве.

По сообщению польского издания Onet, многие из оппозиционных депутатов польского Национального собрания не были в зале во время принятия Дудой присяги. Из приглашенных экс-президентов страны присутствовал только Александр Квасьневский.

Первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня. Дуда набрал в нем 43,7% голосов, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидат от оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" – 30,3%.

Второй тур состоялся 12 июля. Действующий глава государства победил с результатом 51,03% (10 440 648 голосов), Тшасковский набрал 48,97% (10 018 263).

16 июля оппозиционная партия "Гражданская платформа" сообщила о намерении обжаловать результаты выборов в Верховном суде. В политсиле заявили, что у десятков тысяч поляков украли право голоса и что кандидаты находились в неравных условиях.

Верховный суд Польши 1 августа не стал рассматривать жалобу команды кандидата в президенты Рафала Тшасковского на итоги избирательной кампании в Польше и 3 августа признал президентские выборы законными.

Впервые Анджей Дуда избрался президентом в 2015 году как член партии "Право и справедливость", но вышел из партии сразу после победы на выборах.