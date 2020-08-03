Верховный суд признал выборы президента Польши законными

В Верховном суде Польши сообщили, что признают законными результаты президентских выборов. Инаугурация переизбранного на второй срок президента Анджея Дуды пройдет 6 августа.

Верховный суд Польши признал законными президентские выборы, которые состоялись в стране в начале июля. Об этом сказано в постановлении польского суда от 3 августа.

"Верховный суд подтвердил законность избрания Анджея Себастьяна Дуда Президентом Республики Польша", – говорится в постановлении.

Постановление вынесено по отчету о выборах от Национальной избирательной комиссии Польши. Суд учел все обстоятельства, в том числе те, которые не были предметом избирательного протеста.

Суд рассмотрел вопрос о допустимости жалоб на проведение избирательной компании. В этом году после выборов президента их поступило более 5,8 тыс., 88% которых признали недействительными. Всего 93 жалобы признали частично или полностью обоснованными, но не оказавшими влияние на исход голосования.

Сегодняшнее постановление Верховного суда завершает процедуру выборов президента в стране. Церемония инаугурации переизбранного на второй срок президента Дуды пройдет 6 августа.

Верховный суд Польши 1 августа не стал рассматривать жалобу команды кандидата в президенты Рафала Тшасковского на итоги избирательной кампании в Польше.

Судьи отклонили жалобу на нарушение Избирательного кодекса от Дуды к Тшасковскому. Судья Александр Стемпковский пояснил, что доказательств нарушений не было.

Второй тур президентских выборов в Польше состоялся 12 июля. Действующий глава государства Дуда победил с результатом 51,03% (10 440 648 голосов), его соперник – мэр Варшавы Тшасковский, представляющий оппозицию, – набрал 48,97% (10 018 263).

Оппозиционная партия "Гражданская платформа" 16 июля сообщила о намерении обжаловать результаты выборов в Верховном суде. В политсиле заявили, что у десятков тысяч поляков украли право голоса и что кандидаты находились в неравных условиях.